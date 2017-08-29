رئيس العربية للاستثمارات يرفع حصته بشراء 40 مليون سهم

رجب عزالدين: أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيام المستثمر جمال عبد الفتاح عثمان حسن، بالاكتتاب في عدد 39.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة اجمالية 39.9 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 25.78% من أسهم الشركة بع



رجب عزالدين:

أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيام المستثمر جمال عبد الفتاح عثمان حسن، بالاكتتاب في عدد 39.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة اجمالية 39.9 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 25.78% من أسهم الشركة بعد إتمام عملية الاكتتاب مقارنة بنحو 19.6 % قبل العملية “

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيها واحدا، وتم التنفيذ من خلال ثلاث شركات وساطة مالية وهم ،بايونيرز لتداول الاوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، والعربى الإفريقى الدولى لتداول الاوراق المالية.

ويشغل جمال عبد الفتاح عثمان حسن، رئيس مجلس إدارة العربية للاستثمارات فى الوقت الحالى.

وقدمت الشركة خطة استراتيجية استنادا لنص المادة 29 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

وتستهدف الخطة التوسع فى نشاط المقاولات والمرافق وزيادة حجم العمل فى مجال الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة البديلة والتقليدية، كما تستهدف التوسع فى نشاط التأجير التمويلى، من خلال زيادة رأس مال شركة رواج لتجارة السيارات .

وتستهدف الشركة أيضا قيد الشركات التابعة فى البورصة المصرية، وجذب كوادر جديدة متخصصة لرفع أدائها فى مجالات مختلفة.

يبلغ رأسمال شركة العربية للاستثمارات 480.5 مليون جنيه، موزعا على 480.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

