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رئيس «العبور الجديدة» يترأس حملة لحصر مخالفات البناء بجمعية أحمد عرابي تمهيدًا لإزالتها

إيقاف كل المباني لحين الانتهاء من استصدار التراخيص
أحمد صبحي 3:17 م, الأحد, 9 مايو 21 3:17 م, الأحد, 9 مايو 21

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ترأس المهندس أحمد علی، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة لحصر مخالفات البناء دون تراخيص، والتى قام بها بعض أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الواقعة، ضمن كردون مدينة العبور الجديدة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالتها.

وأوضح المهندس أحمد علي، أن الحملة أسفرت عن حصر عدة مخالفات بناء بمساحات مختلفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات، مع ضرورة إيقاف كل المباني بقطع الأراضي لحين الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة من جهاز المدينة.

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وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعضاء الجمعية وكل الكيانات والأفراد بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من قبل الدولة وعدم مخالفتها.

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات يومية لرصد أي تعديات أو بناء دون تراخيص والتصدي لها بكل حسم وقوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم أحمد صبحي

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