رئيس العاصمة الإدارية: لدينا عروض يومية للاستثمار.. ولم نتلقَ تمويلا من الدولة

أسماء السيدأكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتلقى عروضا يومية من العديد من الجهات والكيانات الكبيرة للاستثمار في مشروعات وإنشاءات العاصمة.وقال عابدين: "لم نتلق أي تمويل من الدولة في أي من إنشاءات العاصمة، ورغم ذلك فإن المشروع سيدر على الدولة أرباحاً



أسماء السيد

أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتلقى عروضا يومية من العديد من الجهات والكيانات الكبيرة للاستثمار في مشروعات وإنشاءات العاصمة.

وقال عابدين: “لم نتلق أي تمويل من الدولة في أي من إنشاءات العاصمة، ورغم ذلك فإن المشروع سيدر على الدولة أرباحاً كبيرة في المستقبل، إضافة إلى مساهمة المشروع في تأهيل آلاف من العاملين في مجال الإنشاءات والعقارات، كما أنه سينعكس إيجابياً على نتائج أعمال الهيئات المتواجدة فيها على المدى البعيد”.

واستعرض خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر سي آي كابيتال الثاني للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإنجازات المشيدة في العاصمة الإدارية الجديدة والمراحل القادمة من مشروعات الإنشاءات المستقبلية في العاصمة، موضحاً أن المؤتمر يمثل خطوة بناءة بدعوة مسئولي الدولة في مختلف الجهات لعرض المشروعات القومية التي من شأنها رد ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري وأوضاع الدولة العامة.

شهد مؤتمر سي آي كابيتال حضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، وبمشاركة 67 شركة مدرجة بالبورصة المصرية والبورصات العربية.