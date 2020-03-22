رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: «كورونا» قد يؤثر على الإنشاءات ونطبق المعايير الصحية

بعض الشركات الأجنبية لم يعد بمقدور موظيفها العمل بعد قرار منع الطيران، كما أن هناك تقليل لتجمعات العمال

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يؤثر على الإنشاءات في المشروع القومي، ولكنه أكد أنه لم يتم الحصر التام لتأثير الفيروس على الخطة المستقبلية.

واضاف فى تصريح خاص لـ “المال” أن الأعمال الإنشائية لا تتم بكامل طاقة العمال ، فى خطوة احتياطية لتقليل التجمعات، متابعا: يتم الاكتفاء بوجود عامل واحد فقط فى المبنى عند التشطيب، وهو إجراء جيد.

وأشار إلى أن العاصمة طبقت أقصى معايير للسلامة الصحية، من خلال الالتزام بالتعليمات، وخفض أعداد التجمعات قدر الإمكان.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية ، أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع لم يعد بمقدور موظيفها العمل، بعد قرار منع الطيران، مما أدى لتعطل بعض الأعمال الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن الحكومة تخطط لنقل ما يفوق 52 ألف موظف للعمل بمقرات الوزارت والهيئات الحكومية، الجارى تنفيذها بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً منتصف فبراير الماضى، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان شين شيان نائب المدير العام للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، المسئولة عن تطوير وبناء حي المال والأعمال (CBD) فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن إجمالى حجم استثمارات الشركة فى المشروع نحو 3 مليارات دولار حاليا، متوقعا أن تنتهى الشركة منه فى النصف الأول من عام 2022.

وأوضح أن الشركة تتخذ تدابير قوية من أجل التحكم فى فيروس كورونا، وتتمثل التدابير التى تتبعها فى إنشاء مجموعة عمل لوضع معلومات حول الدخول والخروج للعاملين بالمشروع، بجانب شراء المواد اللازمة للوقاية، وتعزيز الوعى حول الوقاية الذاتية.