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رئيس «العاشر من رمضان» يزور كنائس المدينة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

تقديم باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة
أحمد صبحي 2:57 م, الأثنين, 3 مايو 21 2:57 م, الأثنين, 3 مايو 21

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زار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كنيسة (السيدة العذراء بالمجاورة الأولي)، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة الـ32، والكنيسة (الكاثوليكية بالمجاوره 32)، يرافقه مسئولو الجهاز، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته، باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، معربا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، ومتمنياً حلول هذه الأعياد على الإخوة الأقباط وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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كان فى استقبال رئيس الجهاز، الأب إبرام والقس إسحاق وليم، والقس جارجريوس، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز ومرافقوه.

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بقلم أحمد صبحي

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