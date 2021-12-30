رئيس الطاقة الذرية يكرم محرر «المال»

بعد حصوله على ورشة في الطاقة النووية

كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الزميل عمر سالم مسئول ملف الطاقة بجريدة “المال” ضمن عدد من مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة التى شاركت فى تغطية الموتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى. محرر المال مع رئيس هيئة الطاقة الذرية

كما كرم “الحاج” محرر الجريدة لحصوله على ورشة عمل عن استخدامات الطاقة الذرية وخصائصها واستخدام الإشعاع في الصناعة والمجالات الطبية والزراعية ومختلف المجالات.

و وجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الشكر لوسائل الإعلام على التغطية الإعلامية للمؤتمر و المساهمة فى دور مصر الرائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المنطقة ، مؤكدا أن مصر تلبي احتياجاتها من النظائر المشعة التى تستخدم فى المجالات الطبية.

و أوضح “الحاج” أنه فى خمسينيات القرن الماضي كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولاتزال تحتل هذه المكانة من خلال 4 مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى وهم مراكز ” البحوث النووية ، بحوث الأمان النووى و الإشعاعي ، القومى للبحوث و تكنولوجيا الإشعاع و المعامل الحارة.

و أضاف الحاج، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية و الإدارية و الزراعية و الطبية و الهندسية و العلوم الطبيعية الأساسية.

و أوضح “الحاج” أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي و اقتصادى و مجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع، موضحا أن أنشطة الهيئة تخدم محاور إستراتجية مصر 2030 وهى الزراعة و الطاقة و البيئة و الصحة.

وتنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل للإعلاميين تتضمن عرض متكامل لأنشطة هيئة الطاقة الذرية وأنواع المنشآت النووية، وكذلك طرق الوقاية الإشعاعية بالإضافة للنواحى الأمنية وعلاقتها بالإعلام فى المجال النووى.