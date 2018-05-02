رئيس الضرائب لمحاسبي الفنانين: قدموا فواتير صحيحة وابتعدوا عن التزوير

- طبيبة دخلها اليومي 100 ألف جنيه تسدد 9 آلاف جنيه ضريبة سنويةكتبت- مها أبوودنوجه رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، رسالة إلى محاسبين الفنانين بأن يتحروا الدقة في تقديم الفواتير والمستندات الخاصة بالفنانين، مشيرا إلى أن المصلحة كشفت عددا كبيرا جدا من الفواتير والمستندات المضروبة الخاصة بملفات الفنان

– طبيبة دخلها اليومي 100 ألف جنيه تسدد 9 آلاف جنيه ضريبة سنوية

كتبت- مها أبوودن



وجه رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، رسالة إلى محاسبين الفنانين بأن يتحروا الدقة في تقديم الفواتير والمستندات الخاصة بالفنانين، مشيرا إلى أن المصلحة كشفت عددا كبيرا جدا من الفواتير والمستندات المضروبة الخاصة بملفات الفنانين.

وشن سامي هجوما كبيرا على بعض ممولي المهن الحرة من الأطباء، الذين لا تعبر إقراراتهم الضريبية عن حجم أرباحهم التي تقدر بالملايين.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية اليوم.

وسرد سامي عددا من الوقاىع الخطيرة التي أثبتت تهرب عدد كبير من الأطباء، حيث قال: (تقمصت دور ابن سيدة مريضة وذهبت لطبيبة مشهورة لحجز كشف وفحوصات خاصة يصل إجمالها 5 آلاف جنيه، ورفضت الطبيبة الحجز قبل شهر، وعندما أصريت قالت إنها تفحص 20 حالة بهذا الشكل يوميا، مما يجعل إجمالي ما تتقاضاه من الفحوصات فقط دون عمليات نحو 100 ألف جنيه، وبفحص ملفها ثبت أنها سددت ضريبة سنوية 9 آلاف جنيه).

كما سرد سامي واقعة ثانية قائلا: (طلب مني أحد موظفي المصلحة الموافقة على إجراء عملية جراحية بقيمة 120 ألف جنيه كأجر للطبيب، وبفحص ملف الطبيب، ثبت سداده ضريبة سنوية بواقع 12 ألف جنيه).