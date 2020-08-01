رئيس «الضرائب»: حساب ضريبة المرتبات على فترتين العام الحالي‎ بعد تعديلات القانون

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إنه في ظل تعديلات قانون الضريبة على الدخل سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبيتين هذا العام، الأولى؛ من أول يناير إلى نهاية يونيه 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات، وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية 2020».

وأشار إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.

وأوضح أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 %.

وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5% واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

ونوه البيان إلى أن مصلحة الضرائب أصدرت كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.