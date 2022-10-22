رئيس الصين يعرب عن ثقته في خلق معجزات جديدة

قال رئيس الصين شي جين بينغ، ، اليوم السبت، إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم واثق وقادر تماماً على خلق معجزات جديدة وأعظم في المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد.

جاء ذلك مع اختتام المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية لقد حقق المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني أهدافه المتمثلة في توحيد التفكير، وتقوية الثقة، ورسم المسار، ورفع الروح المعنوية، حسبما قال شي لـ2338 شخصاً من المندوبين والمندوبين المدعوين بشكل خاص حضروا الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمر أسبوعا في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مضيفا أن “لقد كان هذا بمثابة مؤتمر لرفع رايتنا عالياً وتجميع قوتنا وتعزيز التضامن والتفاني”.

وفي الجلسة الختامية برئاسة شي، انتخب المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني التي تضم 205 أعضاء و171 عضوا احتياطيا، واللجنة المركزية الجديدة لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني التي تتألف من 133 عضوا.

وأصدر المؤتمر قراراً حول تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، وقراراً حول تقرير عمل اللجنة المركزية الـ19 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، وقراراً حول تعديل دستور الحزب الشيوعي الصيني.

وقال شي: “نعتقد أن جميع القرارات والخطط التي تم وضعها في المؤتمر وجميع نتائجه ستلعب دوراً مهماً في توجيه ودعم جهودنا لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي، والمضي قدما بإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية على جميع الجوانب، وتحقيق انتصارات جديدة من أجل الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.

ودعا شي المندوبين إلى أن يضعوا في اعتبارهم الغاية الأصلية للحزب ومهمته التأسيسية والمصالح الأساسية للبلاد، وأن يتذكروا بحزم أن “الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة”.

وخلال المؤتمر، قدمت اللجان المركزية للأحزاب السياسية الأخرى، واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، وكذلك الشخصيات العامة من جميع المجموعات العرقية وجميع القطاعات في الصين تهانيها، وكذلك فعل أفراد الجمهور بوسائل مختلفة. كما أرسلت أحزاب سياسية ومنظمات في العديد من البلدان حول العالم رسائل تهنئة.

وقال شي: “إن هيئة رئاسة المؤتمر تود أن تعرب عن خالص شكرها لكل واحد منهم”.

وأشار شي إلى أنه وبعد مرور قرن من الجهود العظيمة، يطلق الحزب مرة أخرى رحلة جديدة سيواجه فيها اختبارات جديدة، مضيفاً: “إننا واثقون وقادرون تماماً على خلق معجزات جديدة وأعظم في المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد – معجزات ستُذهل العالم “.

وحث شي جميع أعضاء الحزب على البقاء ملتفين عن كثب حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عالياً.

وقال شي: “يجب ترسيخ الثقة بتاريخ كفاح الحزب، وتعزيز المبادرة باستيعاب قانون التاريخ، والجرأة على النضال والإقدام على كسب النصر”.

ودعا رئيس الصين الحزب إلى الانكباب على العمل والمضي قُدما بهمة وعزم، للاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد وقيادتهم لخوض الكفاح من أجل تحقيق كافة الأهداف والمهام المحددة في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال