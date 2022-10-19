رئيس الصين: حزبنا يعتمد على أبناء الشعب وخوض المعركة ضد الفقر

أكد رئيس الصين شي جين بينغ أن تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم يواصل إبراز اتجاه التقدم لقضايا الحزب والدولة.

خلال ذلك مشاركته في مناقشة جماعية مع مندوبي وفد قوانغشي الحاضرين للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح أن ذلك يعد بمثابة إعلان سياسي ومنهاج عمل يتبعهما حزبنا للاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد وقيادتهم في التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها في المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد. ومن أجل دراسة روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب وتطبيقها.

رئيس الصين: يجب استيعاب تام لمغزى التغيرات العظيمة

وقال إنه يجب علينا الاستيعاب التام للمغزى الهام لأعمال السنوات الخمس المنصرمة والتغييرات العظيمة خلال عقد من العصر الجديد، ونظرة الأفكار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد إلى العالم ومنهجيتها، ورسالتنا ومهمتنا في دفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط، والمتطلبات المهمة لقيادة الثورة الاجتماعية العظيمة بالثورة الذاتية العظيمة للحزب، ومتطلبات العصر للتضامن والكفاح.

ويجب على جميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد التمسك بالاتحاد كـ”قطعة من الفولاذ الصلب” تحت راية الحزب، والاصطفاف على قلب رجل واحد والعمل بجهود مشتركة للإبحار بالسفينة العملاقة لإحياء “النهضة العظيمة للأمة الصينية” عبر الرياح والأمواج والوصول بها إلى وجهتها، يضيف رئيس الصين.

وتبادل خمسة مندوبين من وفد قوانغشي، وهم ليو نينغ ولان تيان لي وتشو جيا بين وتشو شيويه لان وتشنغ تشي مينغ، وجهات نظرهم بشأن تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب انطلاقا من الواقع الملموس،

تبادل الرؤى

وتحدثوا على التوالي عن بذل كل الجهود لكتابة فصل جديد لقوانغشي باتباع التحديث الصيني النمط، وترسيخ الوعي بأن الأمة الصينية هي مجموعة مصير مشترك، وحماية البيئة الطبيعية في قويلين، وتطوير قطاع الزراعة المميزة، ومواصلة تعميق الابتكار المستقل، وغيرها من الموضوعات.

ووافق الجميع على أن تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب يخطط علميا للأهداف والمهام والسياسات والمبادئ الرئيسية لتطور قضايا الحزب والدولة في السنوات الخمس المقبلة وحتى لفترة أطول، من زاوية نهضة الأمة والتغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

ويطرح التقرير وفق المشاركين سلسلة من الأفكار والإستراتيجيات والإجراءات الجديدة، ليكون وثيقة منهاجية ترشدنا إلى بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل والزحف نحو أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049، وأعربوا بالإجماع عن تأييدهم للتقرير.

شي جين بينغ ينضم للمناقشات الموسعة ويعرب عن سعادته بالمشاركة

وانضم شي جين بينغ إلى المندوبين في مناقشة موسعة، وكانت أجواء المناقشة حماسية. وبعد استماعه بعناية إلى أحاديثهم، أعرب شي جين بينغ عن بالغ سروره بالمشاركة في المناقشة بصفته مندوبا زميلا في وفد قوانغشي.

وقدم خالص تحياته لجميع المندوبين الحاضرين وأكثر من مليونين ونصف من أعضاء الحزب و57 مليونا من الكوادر والجماهير بمختلف قومياتهم في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تعمل لجنة الحزب والحكومة المحلية بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ على تطبيق وتنفيذ القرارات والترتيبات للجنة المركزية للحزب، والاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل المنطقة وقيادتهم للتخطيط الموحد لدفع الترتيبات الشاملة لـ”التكامل الخماسي” والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في “الشوامل الأربعة”.

وأشار إلى أنها نجحت في كسب معركة التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر على نحو شامل أمام الاختبارات الخطيرة الناجمة عن تشابك وتراكم التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة وجائحة كوفيد-19، وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بالتزامن مع البلاد، ورفع قوتها الشاملة إلى مستوى جديد، وتعميق الإصلاح والانفتاح على نحو شامل، وتحسين البيئة الإيكولوجية باستمرار، ورفع مستوى معيشة الشعب بشكل ملحوظ، وإحراز تغيرات هائلة وسريعة في ملامح المناطق الحضرية والريفية، ودفع إدارة الحزب بانضباط صارم نحو العمق، وتحقيق التضامن القومي والاستقرار الاجتماعي وأمن واستقرار المناطق الحدودية.

وأكد أن ذلك مما أحدث تغيرات تاريخية هائلة على أراضي منطقة قوانغشي. كما جسدت هذه الإنجازات الممارسة الناجحة للسياسة الإثنية للحزب ونظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات القومية في مناطق جنوبي البلاد، ما يعد بمثابة مثال حي للتغيرات العظيمة التي شهدتها بلادنا في السنوات العشر المنصرمة في العصر الجديد.

رئيس الصين: السنوات الماضية فريدة واستثنائية

وأكد شي جين بينغ على أن السنوات الخمس المنصرمة والسنوات العشر الماضية في العصر الجديد فريدة واستثنائية للغاية بالنسبة إلى مسيرة تطوير الحزب والدولة. “لن يعرف المرء مدى صعوبة أمر ما إلا بعد أن يجربه شخصيا، ويبدو من السهل إنجازه غير أنه صعب وشاق للغاية في الواقع.” وواجهنا في السنوات العشر هذه مختلف الشدائد والمشقات والصعوبات، وحققت قضايا الحزب والدولة اختراقات عديدة وأحرزت سلسلة من النتائج الرمزية.

لقد أثبتت الممارسات وفق رئيس الصين أن السياسات والمبادئ الرئيسية وترتيبات الأعمال التي تنتهجها اللجنة المركزية للحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب صائبة تماما، وأن طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية يتفق مع واقع الصين، ويعكس إرادة الشعب الصيني، ويتكيف مع متطلبات تطور العصر، حيث لم يكن طريقا صحيحا وسالكا فحسب، بل أيضا يمكن انتهاجها بثبات وعلى نحو جيد.

وأضاف أنه يجب علينا ترسيخ الثقة الذاتية بالتاريخ وتعزيز الإمساك بزمام المبادرة في كل الفترات التاريخية، من أجل تقديم ورقة إجابات ممتازة إلى التاريخ والشعب في السير الجديد على طريق خوض الامتحان.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه من أجل دراسة نظريات الابتكار للحزب وتطبيقها، يجب علينا فهم واستيعاب نظرتها للعالم ومنهجيتها، والمثابرة والاستفادة من المواقف ووجهات النظر والأساليب السائدة فيها على خير وجه.

الشعب فوق كل شيء

كما شدد تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب على المثابرة على وضع الشعب فوق كل شيء والثقة بالنفس والاعتماد على الذات والابتكار مع مراعاة التقليد الصائب، والالتزام باتجاه حل المشاكل والفكر المنهجي ووضع العالم ككل في اعتبارنا. وبالنسبة للنقاط الست هذه، ينبغي لنا استيعابها بجدية خلال الدراسة والتطبيق، بغية الفهم العميق للمبادئ الأساسية والعلمية والفلسفية لنظريات الابتكار للحزب، وضمان معرفة مضمونها وكذلك فهم معناها، وإدراك طريقها وكذلك فهم أسبابها، سعيا للتطبيق الفعال لنظريات الابتكار للحزب في كافة النواحي وجميع العمليات المتعلقة بأعمال الحزب والدولة.

وأكد شي جين بينغ على أنه منذ الدخول إلى العصر الجديد، يواصل الحزب تعميق إدراكه وجعل إستراتيجيته أكثر نضوجا وإثراء ممارساته بشأن بناء الدولة الاشتراكية الحديثة، مما أحرز نجاحا في تعزيز وتوسيع التحديث الصيني النمط. واستعرض تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب الخصائص الصينية والمتطلبات الجوهرية للتحديث الصيني النمط، الذي يتجذر في أرض الصين ويتفق مع واقعها. ويتعين علينا دوام إرساء تنمية الدولة والأمة على قاعدة قوتنا الذاتية وإمساك مصير تنمية الصين وتقدمها في أيدينا بقوة، وترسيخ الثقة والابتكار مع مراعاة التقليد الصائب، سعيا لكتابة فصل جديد في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تعمل اللجنة المركزية للحزب بمثابرتها الدؤوبة على دفع إدارة الحزب بانضباط صارم على نحو شامل، وتعزيز المحاربة على نحو لم يشهد التاريخ مثيلا له في مكافحة الفساد بروح تحمل المسؤولية المتمثلة في “الإساءة إلى مئات العناصر الفاسدة خير من تخييب أمل المليار والأربعمائة مليون مواطن”، واتخاذ سلسلة من إجراءات الثورة الذاتية. إن إدارة الحزب بانضباط صارم على نحو شامل والثورة الذاتية للحزب تسيران في الطريق دائما، ويجب أن نثابر على تعزيز الثورة الذاتية للحزب بجهود دؤوبة، وذلك لضمان ألا يغير حزبنا أبدا جوهره وعقيدته وطبيعته، وأن يظل نواة قيادية قوية في قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وأكد شي جين بينغ على أن التضامن وحده يؤدي إلى النصر ولا يتحقق النجاح إلا بالكفاح. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، يعمل حزبنا على الاعتماد الوثيق على أبناء الشعب وضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز التنمية وخوض المعركة ضد الفقر وبناء مجتمع رغيد الحياة والسيطرة على الجائحة ومكافحة الكوارث الضخمة والتعامل مع التغييرات ونزع فتيل الأزمات، ونجح في قهر ما يبدو أنه لا يُقهر من الصعوبات واحدة تلو أخرى، وخلق المعجزات المذهلة تباعا.

ويُعتبر أهم المهام في الوقت الراهن وفق رئيس الصين هو العمل الجاد والدؤوب بأقصى جهودنا لدفع القرارات والترتيبات الرئيسية، التي وضعها تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب، حيز التنفيذ وتحقيق النتائج بخطوات راسخة.

وأعرب شي جين بينغ عن تطلعه إلى لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات بقوانغشي في الاتحاد مع الكوادر والجماهير من مختلف القوميات وقيادتهم في تطبيق الفكر التنموي الجديد بعمق بالاسترشاد بروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب.

ودعا إلى تنفيذ قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بحزم، وإظهار دورها الأكبر في التنمية عالية الجودة في مناطق الأقليات القومية الحدودية، وتحقيق اختراقات أكبر في خدمة النمط التنموي الجديد والاندماج فيه، وإحراز تقدم أكبر في دفع التنمية الخضراء، وتقديم إسهامات أكبر في الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق منجزات أكبر في دفع إدارة الحزب بانضباط صارم على نحو شامل، للكفاح معا من أجل فتح آفاق جديدة لبناء قوانغشي الخلابة في العصر الجديد.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال