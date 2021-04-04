رئيس الصندوق السيادى : طرح كراسة شروط تطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين الشهر الحالى

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن شهر أبريل الحالى سيشهد طرح كراسة لتطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذى يشمل تقديم خدمات فندقية وسياحية وغيرها من المزايا.

وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن مصر نجحت فى جذب العديد من رؤوس الأموال الأجانب والعرب، وكان هذا بمثابة شهادة ثقة تستغلها مصر حاليًا، خاصة أن مصر لديها شهية واسعة للاستثمار فى البنية الأساسية.

ولفت إلى أن الصندوق يعمل على تقديم مُنتج وهو إعادة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، من خلال منظور واسع المدى، من خلال ضخ الاستثمارات القوية للعمل فى مجال البنية التحتية.

وأضاف أيمن سُليمان، أن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليًا وعربيًا ودوليًا، ونعمل حاليًا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه منذ 3 أعوام، يستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة العمل على تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.