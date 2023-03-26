رئيس الشيوخ يطالب لجنة التضامن ببدء مناقشة ما يعرقل حقوق ذوي الإعاقة

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس بالبدء الفوري في مناقشة الملفات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعرقل حصولهم على حقوقهم.

جاء ذلك في تعقيبه على ما أثاره عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بشأن المشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، مطالبا بضرورة التعامل معها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وانتقد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، صعوبة إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أقرها القانون.

وأشار الخولي، إلى أن الحصول على هذه البطاقة من المفترض أن يكون أسهل في الإجراءات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنها أصعب بطاقة يمكن الحصول عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن هناك صعوبة كبيرة يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن صعوبة الإجراءات نتيجة بعض المخالفات التي يقوم بها البعض في استغلالها مثل الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: “نقطع رقبة اللي يخالف القانون، وبيتجاوز في حق الدولة”، متابعا: “لكن مينفعش أعاقب اللي ماشي صح إني أعطل الإجراءات بسبب مخالفات البعض”.

وأكد النائب حسام الخولي، أن هناك مشكلات كبيرة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.