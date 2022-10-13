رئيس الشيوخ يصدر قرار بتشكيل جمعية الصداقة المصرية المغربية

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ القرار رقم (26) مكر سنة 2022 بتشكيل جمعية الصداقة المصرية مع مجلس المستشارين بالمملكة مغربية ، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

و تضم في عضويتها النواب أحمد أنور محمد شاهين

و أحمد صلاح فريد الطاروطى و النائب طارق السيد عبد العزيز إسماعيل و النائب هانئ يوسف عبدالشهيد جرجس و النائبة كاميليا صبحى عبد النور محمد

و النائبة سماء سليمان السيد أحمد و النائب محمد رمضان سيد أحمد عمارة و النائب خالد عبداللطيف محمد مصطفى

و قال النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن القرار يأتي في إطار سعى مجلس الشيوخ و لجانه لتفعيل دور الدبلوماسية البرلماينة من خلال جمعيات الصداقة أو عبر التواصل مع المجالس النيابية في كافة الدول الصديقة .