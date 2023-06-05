رئيس الشيوخ يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى والوفد المرافق له

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس مع تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى و الوفد المرافق له.

فى بداية اللقاء أعرب المستشار “عبد الرازق ” عن تقديره لمواقف الصين الداعمه لمصر فى القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية “سد النهضة”، متمنيا أن تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية.

ومن جانبه، قدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار “عبد الرازق” على حفاوة الاستقبال، ناقلا له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى.

واشاد بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس “السيسى” من إنجازات تحافظ على استقرارها، وترفع تاثيرها بشكل قوى إقليميا وعالميا.

و أعرب”تشينغ شان” عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان ووحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان وهونج كونج.

وثمن دور مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس، المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام ؛ النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ; النائب حازم عمر رئيس لجنه العلاقات الخارجية و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و السيد لياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.