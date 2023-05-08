رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للجنة المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، إلى لجنة التعليم والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى كلمته بالجلسة، إن موضوع طلب المناقشة يحتاج إلى مناقشات تفصيلية بشكل موسع، نظرا لأهميته فى تلك الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التعليم الجامعى هو حلقة الوصل بين الواقع العلمى والعملى فى هذه الفترة، التى تعد فيها مصر أحوج ما تكون إلى خريج مكتمل الرؤى.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، إلى ضرورة مراجعة هذه المسائل وممارسة الدور الدستورى بشأنها.