رئيس «الشيوخ» يحيل طلبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات للجان النوعية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، ومناقشات الأعضاء وتعقيب وزير الاتصالات، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وعقب ذلك رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة طلب مقدم من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، استعراض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الوزارة نحو الرقمنة، مؤكدا أن ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت كان الـ40 أفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الأفريقية فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وأوضح أن البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، مشيرا إلى أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برجا المتبقية.

وأكد المهندس عمرو طلعت، أنه سيتم إمداد 33 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.