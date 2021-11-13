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رئيس الشهر العقارى : الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات تشمل 4 حالات

مؤكدا أن الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات ستشمل نفس الأوراق المطلوبة مع اختلاف الأوضاع والطلبات
محمد مجدي 12:56 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 12:56 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات ستشمل نفس الأوراق المطلوبة مع اختلاف الأوضاع والطلبات وفقا لعدد من الحالات وهي 4 حالات، متابعا: الحالة الأولى لو بيع رضائي والعقار غير مسجل سيكون مطلوبا نموذج العقد المسجل وشهادة بعدم وجود مخالفات ويتم الحصول عليها من الأحياء.

وأكد ياقوت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون على أهمية شهادة المخالفات لتؤكد خلوها من تلك المخالفات التي تحددها الأحياء كما أن الحالة الثانية هو أن كان العقد مسجل والوحدة مسجلة لن يكون مطلوباً من المتقدم أن يكون معه شهادة خلو من المخالفات.

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أضاف ياقوت أن الحالة الثالثة هي لو كانت تخص تسجيل للورث حيث سيكون لزاما أن يتم إحضار الاشهار الشرعي الخاصة بالورث وسند ملكية، أما الحالة الرابعة وهي الأخطر كما وصفها ياقوت وهي العقارات غير المسجلة.

وتابع ياقوت: نحن معترفين بأن معظم وأغلب العقارات غير مسجلة وحلها في المادة 10 مكرر من التعديل الأخير وسيكون البديل هنا أن الوقائع المادية هي عبارة عن حيازة هادئة مستقرة بنية حسنة للتملك والقرائن ستساند تلك الحيازة مثل إيصالات المرافق.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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