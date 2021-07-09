رئيس الشعبة لـ«المال»: ارتفاع أسعار البن يرجع لزيادة تكاليف الشحن

أكد أعضاء فى شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الزيادات التي شهدتها الأسعار قبل عدة أسابيع تعود إلى أسعار الشحن للحاويات، وأن هناك من لم يقوم بزيادة الأسعار برغم ارتفاع سعر البن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الطلب.

وقال مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية لـ”المال”: إن الزيادة التى شهدتها أسعار البن قبل عدة أسابيع ترجع فى المقام الأول لزيادة أسعار الشحن.

وأضاف أن هذه الزيادة ترجع إلى أن الحاويات كانت تأتى لمصر على طريقها من جنوب شرق أسيا، وكانت تعود محمله وهو مالا يحدث الآن، حيث يمكن أن تأتى الحاوية وتظل فارغة.

وأشار إلى أن مصاريف الشحن ارتفعت بنحو 4 أضعاف عما كانت عليه، لافتاً إلى أن سعر شحن الحاوية أصبح يبلغ نحو 8 آلاف دولار بعد أن كان يبلغ نحو 2000 دولار فقط .

وأشار الشيخ إلى أن الزيادات فى أسعار البن تقدر بنحو 15% فقط ، وذلك بالنسبة للبن الإندونيسى وإلى أن الأنواع الأخرى تدور الزيادات فيها حول تلك النسبة .

ولفت الشيخ إلى أن مطاحن البن تأثرت مبيعاتها وهناك من لم يقوم بزيادة الأسعار برغم أرتفاع سعر البن ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .

كما أوضح رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك تراجع فى حركة المبيعات خاصة فى ظل ارتفاع الحرارة وتراجع الأقبال على المشروبات الساخنة والأتجاه للمشروبات الباردة .