رئيس الشعبة عن إضافة البطاطا للخبز المدعم: الدولة لن تضر المواطن (فيديو)

أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه تم إضافة الذرة على القمح في صناعة الخبز الفينو، وكان له فوائد في الشكل والطعم والرائحة، كما أنه يدخل كمحسنات.

وقال حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد: طالما أن إضافة البطاطا مش هتضر بصحة الإنسان، وهتبقى إضافة قوية، فلا توجد مشكلة في ذلك.

وأضاف حماد أن إضافة البطاطا على رغيف الخبز لن تغيير فيه بالشكل الذي يضر، متسائلا: هو الدولة هتحط حاجة فيها ضرر للمواطن؟

وأوضح حماد أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز حوالي 80 قرشًا تتحمل منها الدولة 75 قرشًا، ويحصل عليه بسعر 5 قروش.