رئيس الشعبة : توجيهات الرئيس بفتح الشركات الافتراضية تعزز تجربة الانتقال للاقتصاد الرقمي

أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية.

وأضاف غنيم أن القرار سيجذب العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب في السوق المصرية، إذ تسهل عليهم هذه الخطوة العديد من الإجراءات الإدارية المعتادة، مشيرًا إلى أن إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الإقامة، ما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وستعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها وتوظيف عمالة، لافتا إلى أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي لا تحتاج إلى مقار لإمكانية العمل من المنزل.

ونوه بأن خطوة إقامة تأسيس الشركات افتراضيًا ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا، لافتًا إلى أن هونج كونج ودبي لهم تجارب رائدة في تأسيس الشركات افتراضيًا.