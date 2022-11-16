رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: استقرار أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث على التوالي

أعلن جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، و رئيس شعبة الخضر والفاكهة ، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

وجاءت أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 :7، طماطم فرز ثان من 3 : 5، طماطم صلصة من 2 :3 ، بطاطس قلية نمرة 1 من 9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2من 6 :8، بطاطس طبخ من 4 :6، بصل أحمر نمرة 1 من 4 : 6، بصل أحمر نمرة 2 من 2 : 4، كوسة نمرة 1 من 8 :10، كوسة نمرة 2 من5 :7، خيار صوب من 7 :9، خيار بلدي من 5 : 7، خيار نمرة 2من 3 :5، باذنجان رومي نمرة 1 من 7 :9، باذنجان رومي نمرة 2 من5 :6، باذنجان عروس من 7 :9، فلفل حار وبارد 7 :9، ملوخية من 7 :9، سبانخ من 12 :15، فاصوليا من 12 :15، بامية من 22 :25، ليمون من 11 :13.

كما تضمنت أسعار الفاكهة ، جوافة نمرة 1من 7 :9، جوافة نمرة 2 من 5 :6، كنتلوب من 10 :12، بلح رطب أسود من 13 : 16، موز بلدي من 12 :15 ،برتقال بسرة من 6 :8، يوسفي كلامنتينا من 4 :6، مانجو كيت من 20 : 25، تفاح مستورد من 20 :30 حسب الجودة وبلد المنشأ .

وصرح الحاج على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة ، بأن هناك استقرارا في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث على التوالي وذلك نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية ، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مع انتهاء فاصل العروة وبداية الموسم الشتوي.

ويستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الجمعة 18 نوفمبر الجاري.