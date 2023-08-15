رئيس الشعبة: انخفاض 4 جنيهات في سعر كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، ان سعر كيلو الدواجن انخفض الي 60 جنيهًا بدلا من 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مشيرًا إلي أن هذا الانخفاض لا يشعر به المواطن.

وأضاف السيد خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن طبق البيض يباع في المزرعة من 100 إلي 104 جنيهات.

وأشار السيد إلي أن اقصي حد يمكن ان يصل إليه سعر كيلو الدواجن للمستهلك 67 جنيهًا، موضحا ان سعر الاعلاف انخفضت ولا يوجد ما يستدعي زيادة الاسعار.

وطالب عبد العزيز السيد تشديد الرقابة على المحال التجارية، ويجب ان تكون الرقابة صارمة، مع تحريك الجهات الرقابية في هذا الاتجاه، بحيث أن يكون سعر البيع للمستهلك مقارب لسعر تسليم المزرعة.