اقتصاد وأسواق

رئيس الشعبة : الذهب الموجود مع الناس وفى المحلات محدش يقدر يتكلم عليه و لو بعد 100 سنة (فيديو)

استحداث نظام الدمغ بالليزر على المشغولات الجديدة
محمد مجدي 7:54 ص, الأثنين, 17 يناير 22 7:54 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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قال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب في غرفة الصناعات المعدنية في إتحاد الصناعات المصرية ، ان اعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الدمغة الجديدة بالليزر للمشغولات الذهبية تحت مسمي QR code هو بهدف تطوير صناعة الذهب في مصر .

و أضاف واصف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب

في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن ذلك لتحسين أداء مصلحة الموازين والدمغة باستخدام آلية الليزر ، و تلك الآلية لن تغير شئ و لكنه عمل فني زيادة .

و تابع واصف : الناس اللي عندها دهب في بيتها ده دهب مدموغ بدمغة الدولة ، يعني حتي مفيش اي حد يقدر يفكر فالدهب اللي عند الناس في بيوتها أو الموجود في المحلات.

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مشيرا إلي أن وزير التموين قال خلال المؤتمر الصحفي انه يتم الاستعداد للدمغ بالليزر ، واستكمل واصف قوله: طريقة الدمغ بالليزر بتخش في منظومتها QR code واللي كلنا بنستعمله حتي في تحليل pcr .

و تابع واصف : أن الذهب الموجود مع الناس محدش يقدر يتكلم عليه ، و لو حتي بعد 100 سنة ، و الوزير لم يتحدث عن ذلك و هذا استثمار شعب ، و ما حدث من كلام في هذا الشأن كان من بعض قوي الشر .

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و قال واصف : الحقيقة هو استحداث نظام الدمغ بالليزر على المشغولات الجديدة ، و مفيش حاجة تخلي المصنعية تزيد، مضيفاً أنه تم المناقشة مع اللواء عماد الالفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بشأن خفض تكاليف الإنتاج على منتجي ومصنعي الذهب .

و أضاف واصف أنه تم مناقشة المعوقات و المسببات التي أدت إلى رفع التكلفة مقارنة ببعض الدول الأخري ، و يتم رفع مذكرة بذلك ، مشيرا إلي أنه يتم تطوير صناعة الذهب .

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كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال يوم السبت الماضي خلال الإعلان عن إقامة معرض نبيو للمشغولات الذهبية في فبراير القادم ، ان عملية دمغ المشغولات الذهبية بالليزر في المراحل التجريبية للمشروع.

و أكد المصيلحي انه سيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر وبه قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات، منوها بأنه تم شراء 5 أجهزة إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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