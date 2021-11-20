اقتصاد وأسواق

رئيس الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مستمر في 2022 (فيديو)

تكلفة نقل الحاوية الواحدة ارتفع إلى 15 ألف دولار بعد أن كانت 2500 دولار
محمد مجدي 1:32 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21 1:32 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

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قال الدكتور أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في الغرفة التجارية في القاهرة أن أسعار الطاقة ستمتد إلى 2022 وبالتالي قد ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية أكثر من الاسعار الحالية .

وأكد هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن أسعار تلك الأجهزة شهدت ارتفاع مرتين خلال شهر و نصف ، كما أن التاجر يلجأ إلى البيع بسعر التكلفة أحيانًا ، نتيجة الالتزامات الواقعة علبه و حالة الركود ، كما أن هامش الربح لا يتعدى 2٪ .

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و أضاف هلال إن ارتفاع أسعار تلك الأجهزة مرتبط بعدد من العوامل غير ارتفاع سعر الدولار و اليورو ، حيث أن توقف بعض المصانع بشكل جزئي عن الإنتاج نتيجة فيروس كورونا، بجانب ارتفاع تكلفة النقل عالميًا وارتفاع أسعار الطاقة كان أسباب قوية لزيادة الاسعار .

و تابع هلال أن أسعار الشحن ارتفعت أكثر من 10 أضعاف ، حيث أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة ارتفعت الي 15 الف دولار بعد أن كانت 2500 ، مما ادي الي وجود موجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع غيارها .

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و ناشد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة المالية و الحكومة بخفض الضرائب خلال الفترة الحالية على التجار للوفاء بإلتزاماتهم ، كما ناشد “هلال” البنوك بتمويل المشروعات المتوقفة بسبب التمويل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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