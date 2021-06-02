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رئيس «الشروق»: تيسير إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين

خلال لقائه بمجموعة عمل التحول الرقمي بالجهاز
أحمد صبحي 1:10 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:10 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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عقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، اجتماعاً مع مجموعة العمل المُكلفة بتنفيذ خطة التحول الرقمى بجهاز المدينة، للتأكيد على تيسير وتفعيل إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتي تم العمل التجريبي لها أمس، الموافق 1/6/2021.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الاجتماع تناول تحديد مهمة الإدارات المشتركة في تقديم الخدمات والخطوات الأولية للتنفيذ، لتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بمقر الجهاز، وذلك لفتح حساب بالمجان على البوابة الإلكترونية لـ الشروق واستفادة المتعاملين من الخدمات المتاحة.

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ووجه المهندس عبداللطيف بشارة، بالنشر للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لعرض الامتيازات التى توفرها البوابة، وكذا إعداد فيديو توضيحى لكيفية الحصول على الخدمات المتنوعة، وعرضه بصالة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدينة، يعد من أولويات الجهاز في المرحلة الحالية، نظراً لما تتيحه من خدمات تسهل على المواطن الراغب في الحصول على الخدمات المتنوعة، فضلاً عن تخفيف التكدس بالجهاز.

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بقلم أحمد صبحي

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