رئيس الشركة: مصر العليا للكهرباء تستثمر 500 مليون جنيه فى 8 شهور

■ بدء إنشاء مبنى «مركز التحكم» فى سوهاج ■ تغيير 391 ألف كشاف إنارة.. و إنشاء 4 محطات شمسية أعلى مبانى الشركةعمر سالمانتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لشبكاتها وتوريد مهمات منذ يونيو 2017 وحتى فبراير 2018 بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه. وكشف ال

■ بدء إنشاء مبنى «مركز التحكم» فى سوهاج

■ تغيير 391 ألف كشاف إنارة.. و إنشاء 4 محطات شمسية أعلى مبانى الشركة

عمر سالم

انتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لشبكاتها وتوريد مهمات منذ يونيو 2017 وحتى فبراير 2018 بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه.

وكشف المهندس، رأفت شمعة، رئيس الشركة – فى حواره لـ «المـال» – عن أن الشركة لديها خطة طموح تنتهى خلال ديسمبر 2018 وبدأت منتصف عام 2017 بقيمة تصل لنحو 1.8 مليار جنيه، منها نحو مليار جنيه حجم أعمال خلال العام المالى المقبل (2018 / 2019 ) لإحلال وتجديد بعض المحولات وشراء معدات جديدة.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى الجارى (2017 / 2018) يصل إلى نحو 330 مليون جنيه، تمويلات ذاتية، وتم رصد نحو 800 مليون جنيه، لإنشاء أول مركز تحكم قومى تابع للشركة فى مدينة سوهاج، وسيتم تمويله من خلال القرض التى حصلت عليه الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 37 مليار جنيه.

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ الكهرباء، ﻣﻊ عدة ﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه.

وقال «شمعة» إن مصر العليا، بدأت إنشاء المبنى الخاص الذى سيتم تخصيصه لصالح مركز التحكم، والذى سيتم إنشاؤه فى مدينة سوهاج على مساحة 400 متر مربع، وتم إصدار أمر الإسناد الخاص بالمبنى لصالح المقاول بقيمة 12 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 3 محطات شمسية أعلى المبنى الرئيسى لها بمدينة أسوان، بقدرة 100 كيلووات، ومحطات بقطاعات قنا والأقصر، ومحطة شمسية أعلى مبنى هيئة المجتمعات العمرانية بقدرة 5 كيلووات، ومحطة أعلى بمدينة أسوان الجديدة، بقدرة 2 كيلووات، بالإضافة إلى محطة تابعة شركة «فودافون» بقدرة 1 كيلووات، ومحطة شمسية أعلى مبنى شركة جنوب الوادى للبترول بقدرة 80 كيلووات، و محطة شمسية أعلى المبنى الإدارى لجهاز تنمية مدينة قنا بقدرة 60 كيلووات.

وأوضح أن العديد من الفنادق السياحية فى محافظتى الأقصر وأسوان اتفقت على تحويل الإضاءة الخاصة بها إلى «ليد»، وتم تفعيل الاتفاق، مشيرا إلى أن الشركة كان نصيبها يصل لنحو 900 ألف لمبة ليد من مناقصة لمبات الليد على مستوى الجمهورية، وتم تركيبها وتوزيعها بالكامل.

وأكد أن الحمل الأقصى للمشتركين كان يرتفع سنويا بمتوسط %7.5 ولكن خلال الفترة الحالية، تراجع الأحمال نتيجة لإجراءات الترشيد من جانب المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن القطاع لم يشهد انقطاعات فى التيار الكهربائى، منذ عام 2015، مشيرا إلى أن الحمل الأقصى للشركة بلغ نحو 2100 ميجاوات خلال العام المالى (2016 / 2017)، ومن المرتقب أن يصل لنحو 2270 ميجاوات، بانتهاء العام المالى الحالى (2017 / 2018 )، ويصل لنحو 2450 ميجاوات خلال العام المالى المقبل (2018 / 2019).

وقال إن الشركة انتهت من تركيب نحو 400 ألف عداد مسبوق الدفع للمشتركين حتى فبراير الماضى، وتم إعداد خطة بالتعاون مع المصالح الحكومية، لتركيب عدادات مسبوقة الدفع، و تقوم بشحن العدادات الخاصة بالمساجد والكنائس، ومن ثم عمل مقاصة فى نهاية الأمر.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد قامت بقطع التيار الكهربائى عن بعض الجهات الحكومية التى لا تلتزم بسداد المستحقات عليها، ولكن كان هناك أزمات فى التحصيل نتيجة أن بعض الجهات، مثل الأوقاف تتعلل بأنه لا يوجد هناك مخصصات لسداد مستحقات الكهرباء، مما يجبرها على عدم السداد.

وأكد أن الشركة انتهت من تحويل الخطوط الهوائية، إلى أرضية فى الفترة من أكتوبر الماضى وحتى مارس الجارى، بقيمة تصل إلى 102 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تصل لنحو %87 من إجمالى خطة بقيمة بتكلفة تصل لنحو 118 مليون جنيه، بطول 122 كيلو متر، و قامت الشركة بإنشاء نحو 21 موزع كهرباء جهد متوسط.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الشركة خلال العام المالى الحالى تصل لنحو 67 % من يوليو الماضى، وحتى ديسمبر المقبل، ومن المقرر تنفيذ مشروعات تضم إحلال وتجديد نحو 400 محول كهرباء لتطوير الشبكة ولاستيعاب القدرات والأحمال، وتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط بأسلاك وتجديد المغذيات، وإنشاء مغذيات جديدة بطول 223 كيلو متر بالمحافظات التابعة، وأخيرا تحسين أداء شبكات الجهد المنخفض، عبر إحلال وتجديد الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 3578 كيلو متر.

وكشف عن أن الشركة عليها مديونيات لصالح وزارة البترول، نتيجة فرق قيمة الوقود، ويتمثل فى تكلفة شراء وبيع الطاقة، ولكن الشركة القابضة لكهرباء مصر، هى المسئولة عن تسديد تلك المديونيات، عبر مقاصة يتم تنفيذها بمشاركة وزارة المالية.

وأضاف «شمعة» أن نسب التحصيل الخاصة بالشركة تتعدى نحو %97 فى القطاع المنزلى والتجارى، لافتا إلى أن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى، متدنية نتيجة عدم التزام بعض الجهات بالسداد، مشيرا إلى أن إصدار الكهرباء الخاص بالمشتركين المنازل والمحلات التجارية وكبار المشتركين، يصل لمتوسط 300 مليون جنيه، خلال يناير وفبراير الماضى، بالإضافة إلى نحو 480 مليون جنيه مقايسات شهريا لتركيب عدادات.

وأكد أن الشركة لا توجد لديها قائمة انتظار خلال الفترة الحالية، لتركيب عدادات مسبوقة الدفع، و تستهدف تركيب نحو 200 ألف عداد مسبوق الدفع و«كودى» خلال عام 2018 بالإضافة إلى تغيير 50 ألف عداد قديم، لافتا إلى أن العدادات القديمة، مثل الإسبانى وغيرها يتم تغييرها بمسبوقة الدفع، ويتم تسديد قيمة العداد الجديد، أما إذا كان العداد المركب جديدا فلن يتم تسديد قيمته.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات الشمسية فى مدينة «بنبان» بمركز كوم أمبو، ستساهم فى زيادة الطاقة المتجددة، ويرفع إنتاج مصر، ويوفر قيمة الوقود المستخدم، كما أنها ستساهم أيضا بالتبادل مع الطاقة المنتجة من السد العالى خلال الفترة المقبلة، ويخفض من الانبعاثات ويرفع الاستثمارات الأجنبية فى القطاع، ويساهم فى توفير أكثر من 7000 فرصة عمل بمحافظة أسوان.

ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة، اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التى سيتم تركيبها فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية، بإجمالى استثمارات مليارى دولار.

وقال إن الشركة لديها خطة للترشيد تتضمن إنشاء 4 وحدات للترشيد فى قطاعات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، مشيرا إلى أنه تم استبدال لمبات الإضاءة الخاصة بنحو 200 مبنى تابع للشركة فى كل القطاعات، وتم الانتهاء من تغيير لمبات فى 178 مبنى، من الـ 200 مبنى، مما يساهم فى توفير نحو 53 ميجاوات ساعة شهريا، وجار الانتهاء من 12 مبنى آخرين.

وكشف عن أن شركته تستهدف طرح لمبات طولية 60 سم بنحو 1000 لمبة على الجمهور خلال العام المالى المقبل، موضحا أنها قامت بتغيير نحو 391 ألف كشاف إنارة عامة بقدرة 400 / 250 إلى أخرى بقدرة 150 / 100 وات، و تستهدف تغيير لمبات بأعمدة الإنارة بإجمالى 100 ألف لمبة خلال العام الجارى، مما يوفر نحو 15 ميجاوات.

وأوضح أن «الكهرباء» تنفذ خطة ضخمة فى التوزيع والنقل بنهاية 2018 باستثمارات غير مسبوقة، تصل لنحو 37 مليار جنيه، منها 17 مليارا لمشروعات التوزيع، لافتا إلى أنه من سوهاج، وحتى محافظة قنا، لا توجد محطة توليد كهرباء، مما يستلزم الاهتمام بإنشاء مشروعات توليد بمحافظات الصعيد، فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين، والقضاء على أى مخاطر تهدد أرواحهم، وحرصا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فضلا عن تأمين التغذية الكهربائية لكل القطاعات.

وتتبع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى محافظات، أسوان و الأقصر و قنا و سوهاج ، ويصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين، و تقوم بنقل الطاقة المنتجة من شبكة السد العالى، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.