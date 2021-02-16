رئيس الشركة لـ«المال»:7مليارات جنيه اجمالى استثمارات مصنع الدلتا للسكر

يعمل فى السوق المحلية نحو 8 مصانع من القطاعين العام والخاص لإنتاج السكر، بقيمة استثمارات إجمالية تقارب 60 مليار جنيه،وفقا لتصريحات الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر – أحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لوزارة التموين والتجارة االداخلية.

وقال رئيس شركة الدلتا للسكر، فى حوار مع «المال» خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة فى كفر الشيخ مع بدء موسم حصاد بنجر السكر، إن التكلفة الاستثمارية لمصنع الدلتا للسكر تبلغ 7 مليارات جنيه، تضم نقاط التجميع و الأجهزة و المعدات و أسطول سيارات النقل و خطين إنتاج بقدرة استيعاب تصل إلى 21 ألف طن بنجر سكر.

20 مليون جنيه تكلفة تطوير خطى الإنتاج

وأشار رئيس شركة الدلتا للسكر الى، زيادة الطاقة الاستيعابية لخطى الإنتاج فى المصنع بكفر الشيخ إلى 21 ألف طن بدلا من 14 ألف طن قبل ذلك، مشيرا إلى الخط الواحد تصل تكلفته التطويرية إلى 10 ملايين جنيه، بواقع 20 مليون للخطين.

1.7 مليون طن حجم الإنتاج من البنجر و مليون طن من القصب و250 ألف طن من الذرة

وأضاف أبواليزيد، أن المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر منذ 50 عاما كانت تقدر بحوالى 150 فداناً فقط، و فى عام 2021 وصلت الى 640 ألف فدان بإنتاج قدره 1.7 مليون طن سكر.

وأوضح أن الشركة تقوم بتوريد التقاوى لمزارعى البنجر مجاناً، إضافة إلى نقل المحصول من الأراضى الزراعية الى المصنع بأسطول النقل التابع للشركة.

تيسير التعاقد مع المزارعين وزيادة الإنتاج أبرز الأولويات

ولفت أبواليزيد، الى أنه يتم حاليا العمل على تسهيل التعاقد مع المزارعين والتوسع فى المساحات المنزرعة ببنجر السكر وتطوير المصانع فى الشركات الاخرى لزيادة القدرة الاستيعابية والقدرة المنتجة.

وشرح أبو اليزيد، عملية إنتاج السكر من البنجر، والتى تبدأ من إستلامه من المزارعين ثم يتم تجميعه فى نقاط تجميع مخصصة داخل المصنع ثم عملية غسل البنجر، ثم البشر والتقطيع، وبعدها تتم عملية العصر والتبخير، ثم عملية الطرد المركزى لتركيز السكر، وسهولة عملية جمع السكر وتعبئته، موضحا أن كل ما سبق يتم آليا.

وتابع أبو اليزيد، أنه يتم العمل من خلال مجموعة مشكلة من شركات السكر التابعة لوزارة التموين وهى شركة الدقهلية، و النوبارية، والفيوم، و الدلتا، والسكر والصناعات التكاملية، علاوة على شركات القطاع الخاص وهى شركات صافولا، والنيل، والقنال، وذلك لزيادة إنتاجية سكر البنجر. الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر

مستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى بكمية 3.2 مليون طن سنويا

وأوضح أبو اليزيد، ان السكر المنتج محليا بكميات تقارب 3 ملايين طن سنويا، مقسم إلى مليون طن من قصب السكر، و 1.7 مليون طن من سكر البنجر، و 250 ألف طن من سكر الذرة، و هناك مساعٍ خلال الفترة الحالية للوصول إلى اكتفاء ذاتى من السكر بكمية تصل إلى 3.2 مليون طن سنويا.

وقال أبو اليزيد، إن سكر الذرة يُنتج منه سكر الجلوكوز و شراب الفركتوز وهى مُحليات سكر تدخل فى صناعة الحلويات، ويتم إنتاج ما يقرب من 2 مليون و700 ألف طن منها من خلال الشركة الوطنية لإنتاج الذرة ومنتجاته، موضحا أن تلك الكمية تعادل نحو 250 ألف طن من سكر القصب أو سكر البنجر.

وأوضح أن الجلوكوز أرخص سعرا من السكر لذلك يتم استخدامه فى الحلويات.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد للسكر 32 كيلو جراما سنويا بإجمالى استهلاك 3.2 مليون طن وحجم الإنتاج حاليا يقارب 3 ملايين طن سكر ويتم استيراد سكر خام لتكريره لسد الفجوة الموجودة حاليا.

وأشار ابو اليزيد، الى أنه بعد الانتهاء من مشروع غرب غرب المنيا لإنتاج السكر من خلال شركة القنال للسكر وهو مشروع تشارك فيه وزارات الصناعة والزراعة و التعاون الدولى وهيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستصلاح 180 ألف فدان بكفاءة إنتاجية 400 ألف طن سكر،سترتفع معدلات الإنتاج المحلية من السكر.

يذكر أن مشروع غرب غرب المنيا يدخل ضمن مشروع المليون و نصف فدان والذى تتبناه الدولة لزيادة المساحات الزراعية فى مصر.

وقال أبو اليزيد، إن اجمالى الكميات المستهدف زراعتها خلال العام الحالى 2021، يبلغ نحو 332352 فدان من قصب السكر، و من بنجر السكر حوالى 637090 فدان،بينما مستهدف إنتاج 900 ألف طن من سكر القصب وحوالى 1.8 مليون طن من سكر البنجر.

وهذا بخلاف نحو 2.7 مليون طن إجمالى إنتاج محليات/ سكريات من محصول الذرة توازى نحو 250 ألف طن من السكر المنتج من محصولى القصب أو البنجر.

2000 جنيه سعر الطن من عروش البنجر محليا

وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر، أن عروش البنجر يصل سعر بيعها إلى 2000 جنيه للطن، حيث يتم تجفيفها وإعادة تصنيعها مرة أخرى كعلف حيوانى.

وشارك فى الجولة التفقدية بمصنع شركة الدلتا للسكر، كل من رمضان الشحات مدير المركز الإعلامى بالوزارة، وهانى العراقى المنسق الإعلامى للوزارة، وأحمد حتاتة مدير وحدات الرصد بالمركز الإعلامى.