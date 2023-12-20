رئيس الشركة: «بساطة» تستهدف صدارة سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال 2025

قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة للمدفوعات الإلكترونية، إنها تستهدف صدارة السوق المحلية خلال عام 2025، موضحا أن بساطة تمتلك حاليا 160 الف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء لإطلاق منصتها الرقمية بساطة باي في مصر.

وأوضح شحاتة أن الشركة تقدم حاليا 3200 خدمة أساسية وتيتح نظام حوافز ومكافآت للتجار، منوها أن الشركة تخدم نحو 40 مليون عميل كل شهر.

وذكر أن شبكة بساطة تستقبل حجم معاملات بقيمة 7 مليارات جنيه شهريا، ومن المتوقع أن تختتم العام الحالي بإجمالي 75 مليار جنيه.

يشار إلي أن الشركة بدأت عملها كلاعب جديد في سوق خدمات المدفوعات الإلكترونية خلال 2022 بعد دمج شركتي مصاري وBee.

وأكد أن بساطة تهدف إلي تسهيل دفع رسوم كل أنواع الخدمات ودمج السيولة النقدية في المجتمع داخل نظام الشمول المالي، لافتا إلي أن فودافون مصر تعد شريكا أساسيا في هيكل ملكية الشركة.

ولفت إلي أن الشركة القابضة هي العلامة التجارية الجديدة لشركة ابتكار، منوها أن الشركة طورت تطبيقا خاصا للعملاء الأفراد ومتوافر علي متجري الأندرويد والآيفون.

ورأي أن السوق المصرية تشهد تطورا ملموسا في نشاط المدفوعات الإلكترونية بدعم من المبادرات الحكومية ويتم إجراء معاملات مالية تتجاوز التريليونات الجنيهات الأمر الذي يمثل فرصة واعدة لجميع الشركات.