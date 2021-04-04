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رئيس الشركة المنظمة لموكب المومياوات: الرئيس السيسي طلب إضافة مشهد ظهور الأطفال في ميدان التحرير (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب إضافة مشهد ظهور الأطفال في ميدان التحرير أثناء إضاءته في الاحتفالية
محمد مجدي 8:39 م, الأحد, 4 أبريل 21 8:39 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أكد محمد السعدي رئيس مجلس إدارة شركة سعدي – جوهر، الشركة المنظمة لاحتفالية موكب المومياوات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان يتابع كل تفاصيل الاحتفالية أثناء البروفات وذلك منذ بدء العمل على الفكرة منذ ما يقرب من العام.

وقال السعدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب إضافة مشهد ظهور الأطفال في ميدان التحرير أثناء إضاءته في الاحتفالية.

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وأضاف السعدي، أن أول 5 دقائق في الاحتفالية كانت الأصعب، كما أن كل لحظة من لحظات الاحتفالية كان لها صعوبتها حتي تظهر للعالم بالشكل اللائق.

ولفت السعدي الي أنه ما يقرب من 10 آلاف متطوع من طلاب الجامعات شاركوا في احتفالية موكب نقل المومياوات، كذلك مصممو الملابس والديكورات متطوعين .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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