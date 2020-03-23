رئيس الشركة المنتجة لـ «المال»: ضخ 30 ألف عبوة «555 والشبراويشي» و4 ملايين لتر كحول

تم الطرح في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة و فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية .

انفردت “المال” بإجراء حوار مع المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر و الصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية – والذي كشف خلاله عن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير المنتجات الكحولية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد عبد الرحيم، أنه تم طرح كميات ضخمة تقدر بـ 30 ألف عبوة من منتجات قسمة والشبراويشي ، وكولونيا 555، في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة و فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية .

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم عدد من شركات الأغذية والمنظفات والمجمعات الاستهلاكية.

طرح 1500 كرتونة الشبراويشي و555 في المجمعات الاستهلاكية ضمن تدابير مواجهة كورونا

وقال رئيس شركة السكر ، إنه تم توريد 1500 كرتونة الي شركات الأهرام و النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف عبد الرحيم ، أن حصة كل شركة 500 كرتونة، الواحدة تضم 12 عبوة .

المصرية والعامة لتجارة الجملة تحصل على 12 ألف عبوة

وأكد عبد الرحيم أن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة تم توريد 6 آلاف عبوة من منتجات الشبراويشي و 555 ، بإجمالي 12 الف عبوة.

توفير 4 ملايين لتر كحول ايثيلي في الأسواق

و كشف عبد الرحيم، أنه تم توفير كمية ضخمة من الكحول الايثيلي عبر منافذ المصرية والعامة لتجارة الجملة تقدر بنحو 4 ملايين لتر.

وأوضح رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أنه يتم إنتاج 300 الف لتر يوميا من مادة الكحول الإيثيلي.

وأكد عبد الرحيم، أن جميع العاملين بمصانع الشركة في دوام عمل مستمر على 3 ورديات؛ لتوفير المواد الكحولية و طرحها للمواطنين .

وكان عبدالرحيم قال لـ “المال” إن منتجات “الشبراويشي” و “555” متاحة للمستهلكين بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيها لكل منهما.

يذكر أن فيروس كورونا والذي انتشر في دول العالم يتم الوقاية منه من خلال المنتجات الكحولية والتي تستخدم في التطهير والتعقيم .

يبلغ عدد فروع المجمعات الاستهلاكية مايزيد عن 3 آلاف فرغ في القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية.

ويصل عدد البطاقات التموينية 22 مليون بطاقة مستفيد منها نحو 70 مليون مواطن مستحقين للدعم الحكومي البالغ 89 مليار جنيه في الموازنة المالية 2019-2020 .

جدير بالذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 3 مايو 1956 بمقتضى القانون رقم 196 لسنة 1956.