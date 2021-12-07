رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: سنطرح 10% من أبو قير للأسمدة في البورصة قبل نهاية ديسمبر

أكد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه سيتم طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة ضمن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على…

أكد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه سيتم طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة ضمن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال : “مبدئياً سيتم طرح نحو 10% من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة قبل نهاية الشهر حيث أن تحديد الموعد المناسب منوط ببنوك الاستثمار”.



وحول كون التوقيت مناسب للطرح خاصة مع نهاية العام وجني الأرباح أوضح أن الأوضاع الحالية في البورصة ليست جيدة والطروحات الحكومية لتنشيطها.

وأوضح أن “أوضاع البورصة حالياً ليست جيدة ومثل هذه الطروحات والمنتجات عبر طرح حصص من الشركات وإلا سيظل إنتظار الوقت المناسب طويلاً وقد لايأتي فنحن من نخلق التوقيت المناسب عبر طرح الشركات وفتح شهية المستثمرين”.



وكشف أن المقترح أن الحصة مقسمة بين المساهمين الرئيسين وهم هيئة التنمية الصناعية والبنك القومي للاستثمار والاهلي كابيتال والقابضة للصناعات الكيماوية وهم من سيطرحون أجزاء من حصصهم”.



تابع : “الملاك هم من سيحصلون على عائد بيع جزء من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة”.