رئيس الشركة: إقبال متزايد على منافذ المصرية للأسماك

محمد مجدىشهدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، زيادة فى معدلات الإقبال على على فروع الشركة بالقاهرة والجيزة، خلال اليومين الماضيين، بنسبة تزيد عن %50 مقارنة مع الشهر الماضى.وأوضح اللواء مدحت الأعصر، رئيس الشركة لـ«المال»، أن الزيادة نتيجة لطرح كميات كبيرة من الأسماك المتنوعة، بالمحافظت

محمد مجدى

شهدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، زيادة فى معدلات الإقبال على على فروع الشركة بالقاهرة والجيزة، خلال اليومين الماضيين، بنسبة تزيد عن %50 مقارنة مع الشهر الماضى.

وأوضح اللواء مدحت الأعصر، رئيس الشركة لـ«المال»، أن الزيادة نتيجة لطرح كميات كبيرة من الأسماك المتنوعة، بالمحافظتين، بسعر منخفض بنحو %25 عن السوق المحلية، كما أنه يتم طرح 100 طن اسبوعياً من مختلف الأنواع الطازجة والمجمدة.

ولدى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، 26 فرعاً، وهى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف الأعصر، أنه يتم اسبوعيا طرح 250 طن أسماك، و40 طنا من اللحوم المجمدة البرازيلية، بالفروع المختلفة، موضحاً أنه يتم الحصول على الأسماك من عدة جهات منها وزارة الزراعة، ومنطقة أسوان، وسوق العبور، وأسواق محلية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مزارع هيئة قناة السويس.

وقال إن هناك منافذ متنقلة لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالمناطق الشعبية، وتم تشغيل سيارات متنقلة إلى مناطق الأسمرات، والدويقة، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والوراق، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الأسماك من المناطق الشعبية.

وأضاف أن الشركة تقوم يومياً بتشغيل نحو 8 سيارات متنقلة، بحمولة 2.5 إلى 4 طن أسماك بالسيارة الواحدة، من أصناف الماكريل المستوردة من فيتنام، وذلك بسعر 24 جنيها، والمكرونة بسعر 24 جنيها، والفيليه بسعر 32 جنيها، والسى فود بسعر 32 جنيها، والبلطى المجمد الأسوانى بسعر 20 جنيها، والطازج بسعر 21 جنيها للكيلو، والباسا الفيليه الأحمر بسعر 32 جنيها، ودواجن أوكرانية و برازيلية بسعر 29 جنيهاً للكيلو.