تجرى شركة Medixia Global للحلول الطبية مباحثات مع «فودافون مصر» للمشاركة فى تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية كإحدى مزودى تطبيقات الصحة الرقمية بمصر.

وقال الدكتور محمد فايق، الرئيس التنفيذى لشركة Medixia Global ، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يعد أساس منظومة الرعاية الصحية فى مصر وجار تحديد شروط ومعايير الانضمام للمشروع من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى مصر انطلقت خلال يوليو 2019 فى مدينة بورسعيد على أن يتم تعميم التجربة فى 5 مدن أخرى هى الأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء.

ويستهدف المشروع تفعيل سبل الرقابة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وإنشاء سجل وخريطة صحية لكل محافظة، بالإضافة إلى قياس مدى رضاء المرضى من المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليه، بما يسهم فى التطوير المستمر لأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حسب احتياجاتهم الصحية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية.

وأوضح فايق فى حوار مع «المال» أن Medixia Global تأسست خلال عام 2009 وتعمل فى مجال حلول التكنولوجيا الطبية والأنظمة الصحية الإلكترونية سواء تطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة أو الويب أو برامج إدارة مستشفيات وتحليل بيانات health care analytics والذكاء الاصطناعى AI.

وذكر أن Medixia Global هى وكيل لـ 15 علامة تجارية فى حلول التكنولوجيا الطبية من عدة دول أبرزها سنغافورة والصين وتايلاند والهند وماليزيا وإيطاليا وإسبانيا ومنها أصغر جهاز سونار يتم ربطه بتطبيق على أجهزة الموبايل.

ضخ 30 مليون جنيه قبل نهاية 2021..وحصلنا على تمويل 5 ملايين من مستثمر محلي

وأشار إلى حصول الشركة مؤخرا على تمويل من مستثمر محلى بقيمة 5 ملايين جنيه أعقبه زيادة رأسمالها وتستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 30 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وتابع أن Medixia Global إتجهت للتركيز بقوة على تطبيقات الصحة الرقمية ditigal health لمواكبة التطور التكنولوجى والمتغيرات العالمية داخل القطاع، مؤكدا أن الشركة تولى حاليا إهتماما كبيرا بملف التحول الرقمى وكيفية مساعدة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وعلى رأسهم الأطباء فى هذا الشأن.

واستشهد بالتجربة الإماراتية فى بناء ملف طبى موحد للمريض يستطيع من خلاله التعامل مع جميع أنواع المستشفيات وشركات التأمين والمؤسسات الصحية سواء كان مواطنا أو مقيما فى الدولة بما يساعد على سهولة ومرونة انتقال بيانات المرضى بين المستشفيات وعدم فقدان أى تواريخ صحية سابقة للمرضى.

وقال إن Medixia Global لديها تواجد فى مدن سنغافورة ودبى وتخطط للتوسع بحلول منتصف 2022 فى أفريقية ومنها كينيا وأوغندا ونيجيريا من خلال عقد شراكات مع مزودى خدمة هناك على دارية باحتياجات المنظومة الصحية وطبيعة المستخدمين.

وأضاف أن عملية التحول الرقمى داخل القطاع الصحى أمر معقد وتخص أطراف متعددة بداية من شركات خدمات الاتصالات مرورا بالمستشفيات والحكومة والجهات التنظيمية إلى جانب المؤسسات التعليمية الطبية وصولا إلى المريض نفسه والذى يعتبر فى قلب هذه المنظومة المتكاملة.

ولفت إلى وجود عقبات تقف أمام رقمنة الخدمات الصحية تتمثل فى طريقة استيعاب الأطراف المعنية بأهمية التحول الألكترونى وسرية بيانات المرضى وحظر إفشائها للجميع طبقا للأعراف الدولية إذ يجب أن تقتصر على الطبيب المعالج فحسب، وتوافر بنية تحتية متطورة للاتصالات ووجود شبكة إنترنت فائقة السرعة.

ورأى أن التحدى الأكبر يتمثل أيضا فى مدى ثقة المجتمع فى الاعتماد على التطبيقات أونلاين فى التواصل مع مؤسسة طبية أو طبيب الأمر الذى قد يستغرق وقتا ومجهودا كبيرا ودور تنظيمى للدولة – على حد تعبيره.

وشدد على أهمية سن قوانين واضحة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط تنظم التعامل بين أطراف المنظومة الصحية وهم الطبيب والمستشفى والمريض مع النظر بعين الاعتبار إلى مزودى خدمات الرعاية الرقمية كجهات معتمدة تحت مظلة التأمين الصحى ومنحهم تراخيص من حكومات الدول على غرار الأطباء والمنشأة الطبية.

طرح تطبيق «فايو كلينيك» فى يونيو..واستهداف مليون مشترك

وتابع أن شركة Medixia Global تخطط لطرح تطبيق طبى شامل تحت اسم « فايو كلينيك « خلال شهر يونيو المقبل يرتكز على إتاحة الخدمات العلاجية للمرضى عبر نظام باقات متكاملة بأسعار تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى فعلى سبيل المثال تحتاج المرأة الحامل إلى إجراء متابعات طبية مع تخصصات مختلفة منها الصحة النفسية بسبب حدوث خلل فى الهرمونات، كذلك مريض السكر والذى يحتاج للتواصل أيضا مع أطباء باطنة ورمد وجراحة عامة وتناسلية.

وذكر أن «الأبلكشين» يعتمد على إجراء مكالمات فيديو بين المريض والطبيب، مشيرا إلى أن لكل مريض سجل طبى على التطبيق ويتم التأكد من صحة بياناته الشخصية عن طريق رسالة SMS عبر المحمول خاصة مع تشديد جهاز تنظيم الاتصالات أن جميع الأرقام المسجلة لدى شركات المحمول فى مصر بأسماء أصحابها.

واستطرد قائلا : «يخضع النظام الإلكترونى للشركة لأحكام القانون الأمريكى المعنى بأنظمة العلاج عن بعد، مبينا أنه يتم تشفير بيانات جميع المرضى على سيرافرات الشركة ولا يُسمح لأى أشخاص بالدخول إليها سوى المريض والطبيب المعالج له فقط».

وأكد أن الشركة تشترط لضم أى طبيب على التطبيق تحميل كارنيه النقابة وشهادة التخصص وترخيص مزاولة المهنة، ويحق للمريض التقدم بشكوى أونلاين إذ تعرض لأى مشكلات فنية أو مضايقات أخلاقية من قبل الطبيب ويتم الرد عليها فى غضون يومين مع إطلاع المتضرر على كافة الإجراءات المتخذة.

وقال إن « فايو كلينيك « يطلب من المريض بيانات للتسجيل منها الإسم ورقم المحمول وتاريخ الميلاد وملفه الطبى والذى يشتمل على تحديد أنواع الأمراض المزمنة التى يعانى منها والأشعات والتحاليل الطبيبة والروشتات السابقة، بالإضافة إلى الحساسية من تناول أنواع معينة من الأدوية.

وأردف : «يحتوى ملف كل طبيب على السيرة الذاتية له وكافة الأمراض التى يقوم بعلاجها وعدد سنوات الخبرة والشهادات المتخصصة الحائز عليها» مشيرا إلى أن التطبيق يضم حاليا 70 تخصصا و154 طبيب منهم %1 من خارج مصر.

وقال إن الشركة تستهدف التركيز على مشتركى الإنترنت فى مصر وبالأخص الذين تتوافر لديهم خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL، لافتا إلى أن سعر الكشف على التطبيق يتراوح من 10 جنيهات وحتى 400 جنيه فى مختلف أنواع التخصصات الطبية وتفاوض الشركة إتصالات مصر لطرح التطبيق على إحدى باقات مواقع السوشيال ميديا التابعة لها.

وتابع أن «فايو كلينيك» يوفر على سبيل المثال باقة للسيدات الحوامل تضم تخصصات النساوالتوليد والجلدية والجراحة العامة والتجميل والنفسية والسونار المنزلى والمتابعة الدورية بتكلفة تدور بين 2500 إلى 3500 جنيه، لافتا إلى أن الشركة تحصل على نسبة عمولة من الطبيب دون تحميل المريض أى أعباء إضافية بخلاف قيمة الكشف.

كما يتيح التطبيق أيضا خصم %10 على أول كشف ويسدد المريض قيمة الفيزيتا أونلاين من خلال البطاقات الائتمانية أو شركات الدفع الإلكترونى أو محفظة فودافون كاش.

فى سياق متصل، شدد على ضرورة وجود تشريع يحدد مفهوم سرية البيانات للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية المعتمدة فى مصر، فضلا عن بروتوكولات الحماية المطلوبة من مقدمى التطبيقات الرقمية والاشتراطات الفنية الواجب اتباعها فى أجهزة الخوادم.

إتاحة سداد قيمة الكشف أونلاين..وخطة للتوسع فى كينيا وأوغندا ونيجيريا

وأكد أن أغلب المرضى مازالوا يحجمون عن إجراء الكشف أونلاين مع توافر قناعة قوية لديهم بأهمية التواصل الإنسانى مع الطبيب ،مشيرا إلى أن الفحص الذاتى يلعب دورا كبيرا فى عملية تشخيص الأمراض إلا أن التاريخ المرضى للشخص والأشعات والتحاليل الطبية وراوية المريض نفسه أمرا جوهريا الأمر الذى يسعى تطبيق فايو كلينيك إلى تنفيذه عبر جلسات علاج أونلاين online sessions وينتهى الطبيب إلى كتابة توصيات وروشتة إلكترونية للمريض بعد دراسة حالته جيدا.

وألمح إلى أن الشركة تخطط للوصول إلى مليون مشترك على التطبيق خلال عامه الأول، مبينا أن « فايو كلينيك «مزود أيضا بخدمة الأشعة المنزلية من خلال موقع « أطمن دوت كوم « والذى يغطى مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنصورة والأقصر وسوهاج والشرقية.

وقال إن التطبيق يمر بثلاث مراحل من أعمال التطوير أولها وهى جلسات أونلاين مباشرة بين الطبيب المختص والمريض one to one session، والمرحلة الثانية هى طرح الباقات المتكاملة سالفة الذكر.

بدء قياس الوظائف الحيوية للمرضى لحظيا من المنزل خلال الربع الأخير

وتستهدف المرحلة الثالثة إتاحة أجهزة للمريض عن طريق البيع المباشر أو التأجير خلال الربع الأخير من العام الجارى ستكون متصلة بالإبلكشين وتقوم بقراءة بيانات لحظية عن حالة الوظائف الحيوية من المنزل مثل الضغط والسكر ونسبة الأكسجين فى الدم ومعدل نبضات القلب وقياس درجة الحرارة بناءًا على توجيهات الطبيب وهذه المرحلة مرهونة بالحصول على تراخيص للأجهزة من قبل وزارة الصحة.

إطلاق برنامج باللغة العربية لإرشادات الوقاية من كورونا

على صعيد آخر، ألمح إلى أن Medixia Global قامت بتطوير تطبيق مجانى باللغة العربية على متجر جوجل بلاى خلال مارس 2020لإرشادات الوقاية من فيروس كورونا تحت إسم «أطمن حمايتك من كورونا» بهدف توعية المجتمع وتسليط الضوء على الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وبين أن التطبيق تم تزويده أيضا بتقنية للتعرف على نمط حياة المستخدم سواء كان ربة منزل أو طالب جامعى أو موظف وتحديد سلوكيات الوقاية من خطر الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى دمج استبيان لوزارة الصحة يشتمل على اسئلةعن أعراض فيروس كورونا ويتم توجيه الشخص بعد الإجابة للعزل المنزلى أو الاتصال بالخط الساخن 105، مقدرا إجمالى عدد عمليات تحميل التطبيق بـأكثر من 28 ألف عملية محليا وعربيا.

واعتبر أن تطبيقات الصحة الرقمية يمكن أن تلعب دورا ملموسا فى تغيير حياة البشر للأفضل خاصة وأن التقنيات المستخدمة غير مكلفة إطلاقا، مبينا أن الصحة هى واحدة من القطاعات المتأخرة فى تبنى التكنولوجيا ويجب على الأطباء الانفتاح على أحدث الصيحات العالمية لمواكبة العصر بما ينعكس بالإيجاب على تطور الصناعة حتى لا ينصرف مفهوم التحول الرقمى إلى مجرد أطر نظرية بدون جدوى بعيدا عن التطبيق على أرض الواقع.

يشار إلى أن فايق حاصل على شهادة من كلية الطب جامعة هارفارد فى قيادة التحول الرقمى بمجال الرعاية الصحية.