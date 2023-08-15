رئيس الشرقية للدخان: فارق سعر البيع الحالي للسجائر يذهب إلى جيوب التجار والمنظومة التي تقوم بزيادة الأسعار

قال هاني امان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، أن فارق سعر السجائر التي يتم بيعها حاليا بسعر أعلي من السعر الرسمي المعلن يذهب إلي جيوب التجار أو المنظومة التي تقوم بزيادة السعر.

واضاف امان خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد: احنا بنعتبرها تهرب ضريبي، جميع انواع السجائر التي يتم طرحها من قبل الشركة مثل كليوباترا ومونديال سعرها 24 جنيه، ما عدا العلبة التي تحتوي على 10 سجائر سعرها 15 جنيهًا.

وتابع أمان، سعر علبة السجائر 24 جنيهًا وهذا سعر رسمي والناس تعلمه، ولا يوجد تغيير في السعر إلا في حالة وجود تشريع ضريبي جديد، ومجلس النواب في اجازة حاليًا ولن يتم حاليًا تغيير سعر السجائر في السوق المحلية.