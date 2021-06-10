رئيس الشرقية للدخان : ” حققنا زيادة العوائد للمستثمرين دون تطبيق مطلبهم المتكرر برفع الاسعار»

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ" الشرقية للدخان " ايسترن كومباني " أنه عندما تولي منصبه في الشركة أكتوبر 2018 كان السؤال الشهير من المستثمرين المساهمين " متى سيتم زيادة الاسعار؟ " ضمن سعيهم لزيادة أرباحهم ولكن كان…

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ” الشرقية للدخان ” ايسترن كومباني ” أنه عندما تولي منصبه في الشركة أكتوبر 2018 كان السؤال الشهير من المستثمرين المساهمين ” متى سيتم زيادة الاسعار؟ ” ضمن سعيهم لزيادة أرباحهم ولكن كان لدينا كإدارة وجهة نظر مختلفة في هذا الإطار .

وتابع أمان:” وجهة نظرنا كانت تتمثل في تحقيق نفس العوائد من الزيادة السعرية بدون تطبيقها “من خلال تحسين كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الانتاجية واتباع طرق جديدة لاستثمار الأموال وتحسين كفاءة التوزيع عبر التواجد في اماكن جديدة بالاضافة لاجراء مايسمي بالصيانة الوقائية والاستباقية للماكينات .

هاني امان : عدم تحريك الأسعار اجتذب شرائح جدد من مستهلكي الفئات العليا

وذكر أمان أن الحفاظ على السعر المنخض للسجائر اجتذب الشرائح التى كانت تستهلك الفئات المتوسطة والعليا نتيجة للجودة العالية للمنتج٫ في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين٫ بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف أن تلك النظرية أثبت نجاحها وتم تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري تعادل المحققة طوال العام الماضي بالكامل بفضل تلك السياسة .

جاء ذلك وفقا لما كشفه أمان في حوار مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال خلال برنامج “CEO Level” والذي تم بثه اليوم الخميس في تمام السابعة مساء عبر قناة ” المال تي في ” ومنصاتها على وسائل التواصل الإجتماعي .

زيادة 50 قرشا في أسعار السجائر تذهب لخزينة الدولة

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة على أسعار السجائر ومنتجات الأدخنة اعتبارا من يوليو المقبل بنحو 50 قرشًا مقسمة إلى 25 قرشًا للتأمين الصحى و25 قرشًا لضريبة القيمة المضافة.

والزيادة المقرر تأتي تفعيلا قانون التأمين الصحي الشامل منذ 2018 والذي ينص على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المصرية، سواء كانت محلية أو مستوردة، إضافة إلى المعسلات، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وبحسب بيان سابق للشركة الشرقية للدخان للبورصة، فقد صعد صافي الربح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 48% ليسجل 1.4 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، بسبب تحسن مبيعات السجائر المحلية، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه بزيادة 14% عن الربع الثالث من العام المالي الماضي.