استثمار

رئيس الشرقية للدخان :«أصولنا مثل السيارة “رولز رويس “.. تحتاج لمطورين بقدرات عالية»

فيروس كورونا كان وراء تأجيل التعاقد على استغلال الآصول
أحمد عاشور 2:52 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 2:52 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ” ايسترن كومباني ” أنها تمتلك محفظة أصول من الأراضي في مواقع مميزة في كلا من الجيزة والاسكندرية تتراوح قميتها السوقية مابين 3 و4 مليار جنيه وتسعى لاستغلالها الفترة المقبلة من خلال مطورين بقدرات مالية عالية .

جاء ذلك وفقا لما كشفه أمان  في حوار مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال خلال برنامج  “CEO Level”  الذي يتم بثه آمس الخميس عبر  قناة ” المال تي في ” ومنصاتها على وسائل التواصل الإجتماعي .

وردا على تأخر استغلالها حتى الآن رغم تواجدها في مناطق مميزة ، شبه أمان الأمر بسوق السيارات٫ فعلي سبيل المثال تجد عدد كبير من المشتريين للسيارات ذات الفئات السعرية الأقل٫ ويتراجع الاقبال كلما ارتفعت الأسعار٫ ولكن اذا كانت السيارة فئة ” رولز رويس ” الفاخرة٫ فستجد مشتريا واحدا على الآكثر٫يتقدم لشرائها٫ كل فترة زمنية طويلة .

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وتابع  أمان: أن جميع أصول ” الشرقية للدخان ” من  فئه ” رولز رويس ” وبالتالي في حاجة لمطورين ذو طبيعة خاصة بقدرات مالية كبيرة  مضيفا  أن تداعيات فيروس كورونا٫ تسببت في تأجيل التعاقد على استغلال بعض الأراضي الفترة الماضية بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي .

وأكد أمان أن ” الشرقية للدخان ” جادة في استغلال كل أصولها سواء من خلال  البيع أو المشاركة أو الايجار  وأن هناك اتصالات ومشاورات مفتوحة مع مطورين محليين وعالميين وجهات رسمية بل ويتم عقد لقاءات أسبوعية لبحث أى طلبات في هذا الصدد  بمعرفة لجنة الاستثمار التابعة للشركة .

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الشركة الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان

وقال أمان أن شركته ستبدأ في تحركات سريعة ومكثفة اعتبارا من يوليو المقبل للترويج لتلك الأصول من خلال طرق أبواب المستثمرين .

وتمتلك الشركة 3 قطع أراض، واحدة بمحافظة الإسكندرية، و2 في الجيزة، بالإضافة لمقرها  الإداري بالجيزة، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية.

وتستحوذ الدولة عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على 50.5% من أسهم «الشرقية للدخان»، بينما يمتلك اتحاد العاملين %6.1 والباقى أسهم مطروحة للتداول الحر فى البورصة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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