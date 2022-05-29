رئيس الشئون المؤسسية: «أغذية الإماراتية» تخطط لزيادة الحصة السوقية لـ«أطياب».. وتترقب فرصاً مناسبة بالسوق المصرية

تتطلع مجموعة أغذية الإماراتية لزيادة الحصة السوقية لشركتها التابعة «أطياب» لإنتاج اللحوم والدواجن المجمدة، إلى جانب ترقب اقتناص الفرص المناسبة فى أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشف مبارك المنصورى، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية فى مجموعة أغذية، أن «أطياب» من الشركات الرئيسية والمهمة التابعة للمجموعة التى دعمت بشكل كبير نتائج الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

وأكد «المنصورى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «أطياب» تمتلك عددًا من المنتجات الأساسية فى السوق المصرية، وتتطلع المجموعة إلى العمل على زيادة الحصة السوقية لها عبر التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية، مؤكدًا أن ذلك سيظل مرهونًا بظروف واحتياجات السوق.

ولفت إلى أن أغذية تتطلع لزيادة الحصة السوقية لـ«أطياب» لتصل إلى حوالى %45، أو ما يزيد، مضيفًا: أن مستهدفات أغذية لزيادة الحصة لشركة أطياب لا سقف لها.

وأشار إلى أن المجموعة تتطلع للعمل على إطلاق منتجات نوعية مميزة لـ«أطياب» باعتبارها شركة رائدة فى السوق المصرية.

وأوضح أن خطوط الإنتاج ومعدلات التشغيل الحالية فى شركة أطياب تمكنها من زيادة الطاقات مستقبلًا، خاصة مع إمكانية إضافة تكنولوجيا جديدة تعظم من الإنتاج.

يذكر أن «أغذية» استحوذت على %75.02 من شركة «أطياب»، التى تمتلك 11 مركز توزيع فى جميع أنحاء مصر، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف، بحسب بيانات مالية سابقة للشركة.

ويحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس «أطياب» بحصة فى الشركة، إذ يواصل مسيرته فى تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لمجموعة «أغذية»، وانتشارها الإقليمى الواسع، وخبرتها فى القطاع.

وتضم محفظة «أطياب» 4 علامات تجارية، وتوفر مجموعة من المنتجات، وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريبًا، عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما فى ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر.

وفى سياق متصل، يرى «المنصورى» أن مصر ما زالت واعدة، ومن الأسواق الرئيسية التى تتطلع المجموعة إلى النمو واقتناص فرص مستقبلية بها، جنبًا إلى جنب مع أسواق المنطقة، خاصة أنها الأكثر نموًا فى الشرق الأوسط والأكثر كثافة سكانية، وتمتلك مقومات رئيسية تدعم النظرة الايجابية لها.

وأكد أن المجموعة تتطلع إلى السوق المصرية بشكل خاص، وتبحث بشكل مستمر من خلال قسم الاستحواذ على الفرص الأنسب، سواء فرص قائمة تتوافق مع نموذج الأعمال أو التوسع فى المتواجد حالياً عبر شركة أطياب.

وتعد مجموعة «أغذية» من الشركات الشهيرة فى إنتاج الأغذية والمشروبات بالمنطقة، وتأسست عام 2004 وهى شركة مدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية تحت اسم «أغذية». وتقدم «أغذية» عددًا من المنتجات المتنوعة، من لحوم ومنتجات مبردة ومجمدة ووجبات خفيفة ومياه، إضافة إلى المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى