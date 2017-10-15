رئيس الشؤون العربية بالنواب يعلن دعمه ترشح السيسي لفترة رئاسة ثانية

وكالات:أعرب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اللواء سعد الجمال، عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.وقال الجمال، في بيان، مساء الأحد: «من أجل الوطن، من أجل مصر، ومن أجل شعب مصر ومستقبل مصر، من أجل الحفاظ على المكتسبات، ومن أجل مزيد من الإنجازات، نطلب

وكالات:

أعرب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اللواء سعد الجمال، عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.





وقال الجمال، في بيان، مساء الأحد: «من أجل الوطن، من أجل مصر، ومن أجل شعب مصر ومستقبل مصر، من أجل الحفاظ على المكتسبات، ومن أجل مزيد من الإنجازات، نطلب ونؤيد وندعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية».

وأضاف «بكل الموضوعية والإدراك الواعي نجد أن السيسي هو الذي أنقذ مصر من براثن الطغمة المتطرفة المتآمرة التي كادت أن تدمر الدولة والوطن وتبيع ترابه الغالي، فقد تقدم الصفوف بكل شجاعة تلبية لنداء الشعب دون تردد، ثم بدأ منذ توليه المسئولية في حرب ضد الإرهاب ليشيع الإستقرار والأمان جنباً إلى جنب مع معركة التنمية والمشروعات العملاقة في كل المجالات التي ستعود آثارها على الشعب والوطن».

وتابع «لم يشغله (السيسي) الشأن الداخلي بكل صعوباته عن سياسات خارجية حكيمة وواعية وعلاقات جديدة في سائر ربوع العالم، فعادت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والإفريقية والدولية، وبما يتناسب مع وزنها وثقلها وأهميتها الدولية والقارية والإقليمية».

وقال الجمال «إن أربع سنوات في عمر الشعوب والأوطان لهو زمن يسير مقارنة بما تحقق على أرض الواقع، ودعمنا هنا لترشيح الرئيس لفترة ثانية من منطلق تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات وحصد ثمار التنمية المستدامة».

واختتم الجمال البيان قائلا «لا أبالغ في القول إن الرجل يتمتع بكل صفات الفرسان، الصدق والأمانة والخلق الرفيع، إلى جانب صفات رجل الدولة من حكمة وإتزان وسعة صدر وسرعة وقوة في إتخاذ القرارات المصيرية».