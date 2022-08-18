رئيس السويدي إليكتريك يشترى 3.6 مليون سهم فى ابن سينا فارما

أفصحت شركة ابن سينا فارما، اليوم الخميس، عن قيام المساهم صادق أحمد صادق السويدي (الرئيس غير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك) بشراء 3.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة 6.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية ، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 2.69 إلى 3.29% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.78 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بشركة السويدي للأسمنت وشقيق مساهم يستحوذان على نسبة صغيرة من الأسهم (أحمد صادق السويدي ).

وتستثمر عائلة السويدى فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (مثل سبيد ميديكال، السويس للأسمنت) بصفتهم الشخصية غير الوظيفية المتصلة بشركة السويدى إليكتريك الرائدة فى مجال الصناعات الكهربائية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (8.7%).

بينما يستحوذ عمر محمد عبد الجواد على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

ابن سينا فارما وزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه يونيو الماضى

ابن سينا فارما

واقترح مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 112 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع وبدء صرفه اعتبارات من 8 يونيو 2022).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف إلى 10.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى مقارنة مع مبيعات بلغت 10.1 مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ابن سينا فارما المجمعة المرسلة للبورصة (14 أغسطس )، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 9.4 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع 9.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض صافى الربح المجمع إلى 87.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع 104.7 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.(لم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة )

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة مع 0.09 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة مع نحو 18.6 مليار خلال 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 0.19 جنيه للسهم خلال 2020.

ابن سينا تستحوذ على مستشفى الشروق بقيمة 430 مليون جنيه

وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.

كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وتوزع الشركة أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.

ووقعت الشركة فى مايو الماضى (2021) بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.

كما وقعت الشركة حديثا ( 22 مايو 2022) عقد اتفاقية استحواذ على مستشفى الشروق (بمدينة الشروق) بقيمة إجمالية قدرها 430 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة آنذاك، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الاستثمارية المعلنة سابقا لاقتناص الفرص المتاحة فى قطاع الرعاية الصحية.

وأكد حسن محجوب الرئيس التنفيذى للشركة، أن الاستحواذ على مستشفى الشروق سيساهم فى إضافة هوامش ربحية جديدة إلى أعمال الشركة فى مجال الرعاية الصحية.

وأشار عمر عبد الجواد العضو المنتدب المشارك لابن سينا فارما إلى أن برنامج التأمين الصحى الشامل الذى تتبناه الدولة وبناء المدن الجديدة يحفز الفاعلين فى مجال الرعاية الصحية على زيادة استثماراتهم فى المجال لتلبية الطلب المتزايدي والمتوقع مع الزيادة السكانية، وفقا للإفصاح.

وبلغت قيمة الصفقة 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى ، جرى دفع 200 مليون جنيه منهم فى شكل مالى ، بينما جرى تسوية المبلغ الآخر فى ديون سابقة.

وتضم مستشفى الشروق 150 سريرا مجهزا ، إضافة إلى غرق العمليات وأسرة الرعاية المركزة، كما تضم حضانات ، وحدة حقن مجهرى، وحدة أشعة مقطعية.

كذلك تضم وحدة أسنان، ووحدة أمراض جلدية وليزر متكاملة ، وحدة طب عيون، وحدة علاج طبيعى ،قسم مناظير للجهاز الهضمى، إضافة إلى العيادات المتخصصة.

ومن المقرر أن تقوم ابن سينا فارما بإضافة بعض التعديلات والمعدات على المستشفى لتصبح جاهزة للتشغيل قبل نهاية العام الجارى وفقا للإفصاح.