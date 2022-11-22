رئيس «السويدي إديوكيشن» : مؤسسة جامعات المعرفة تضم كليات القطاع الطبي اعتبارا من العام 2023-2024

قال إيهاب سلامة المدير التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن ، إن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بصدد إضافة العديد من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة.

وأشار على هامش مؤتمر صحفي الآن ، إلى أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تخطط لافتتاح كليات جديدة ضمن المرحلة الأولى من المنطقة الطبية.

واستكمل أنه جار التفاوض مع العديد من الجامعات الدولية المرموقة في تخصصات العلاج الطبيعي ، الصيدلة الأسنان الطب البشري ، والتمريض.

ونوه سلامة إلي أنه سيتم افتتاح برنامج العلاج الطبيعي في العام الدراسي المقبل 2023-2024، على أن ضم برامج الصيدلة والأسنان في العام الدراسي التالي 2024-2025.

وردا على المال أشار سلامة إلي أنه البرنامج الزمني لافتتاح كلية الطب غير محدد حتى الآن نظرا لضخامة الاستثمارات والاحتياج إلي مستشفى تعليمية، موضحا أنه لن يتم قبل 3 سنوات.

وقال سلامة إن الجامعة بصدد إطلاق كلية التمريض أيضا لخدمة الكليات الطبية.

وردا علي سؤال للمال حول الإقبال المتوقع علي كلية تمريض في شريحة الجامعات الدولية ، أشار سلامة إلى أن كلية التمريض ستكون بمصروفات رمزية وفي إطار الدعم المجتمعي.

ونوه سلامة الي أن مؤسسة المعرفة الدولية ستضم 8 برامج دراسة جديدة، فضلا عن افتتاح برنامج الدراسات العليا وجار الحصول على الموافقات اللازمة لبرنامج ماجيستير الإدارة الهندسية ، ونظم معلومات المباني.