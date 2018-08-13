رئيس السكك الحديد يتابع عمليات الصيانة للجرارات في الورش

محمود محسن:قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقدية مفاجأة لورش الفرز بالقاهرة المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات بمنطقة فرز القاهرة، ورافقه فيها المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، وذلك لمتابعة عمليات الصيانة الدورية وال

محمود محسن:

قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقدية مفاجأة لورش الفرز بالقاهرة المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات بمنطقة فرز القاهرة، ورافقه فيها المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، وذلك لمتابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات والتأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التي تتم بالورش.

وتابع رئيس الهيئة إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف انواعها (الهنشل والكندي والادترانز وEMD )، كما تفقد رسلان ورش العربات الاسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية للعربة وإصلاح وصيانة أجهزة التكييف بالعربات وعمليات التجهيز اليومي لها.

والتقى رسلان عدد من العاملين بالورش مؤكدا على أهمية العنصر البشرى وأثنى على المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمه أفضل لجمهور المسافرين من الركاب، لافتا إلى أن كافة الورش سيتم تطويرها وتدعيمها بمعدات حديثة وكذلك سيتم تأهيل العنصر البشري لها لأنه احد أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأوضح رسلان أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة والتى يبلغ مساحتها حوالى 235 فدانا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى ورش (الجرارات والعربات الاسبانى والعربات الفرنساوى وعربات النوم وعربات توليد القوى) ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 3 آلاف عامل وفنى ومهندس.

وأضاف رسلان أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أكبر الورش التى تقوم بصيانة الجرارات بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة، حيث تقوم بعمل صيانة دورية لحوالى 260 عربة شهريا والتجهيز اليومى للقطارات المكيفة لعدد 32 قطار يوميا، والصيانة الدورية لعدد 250 جرارا شهريا بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات لحوالى 400 جرار شهريا.

وفى نهاية الجولة اكد رسلان على ضرورة التزام العاملين بتوجه الهيئة على تاكيد انضباط العمل والعاملين بمواقع الهيئة خلال الفترة القادمة وقدم الشكر للعاملين بالورش على المجهودات التى بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للعمل على زيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات والعربات اللازمة لتشغيل القطارات وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات لتقديم خدمه أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

