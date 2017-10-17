رئيس السكك الحديدية يتفقد مواقع صيانة غرب الدلتا

المال -خاصقام ظهر اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة مفاحئة تفقد فيها عددا من مواقع الهيئة فى منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية رافقه فيها المهندس محمد عامر نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة.كما تفقد رئيس الهيئة المزلقانات والبلوكات والمحطات على خط القاهرة الاسكندرية فى حدود

المال -خاص

قام ظهر اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة مفاحئة تفقد فيها عددا من مواقع الهيئة فى منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية رافقه فيها المهندس محمد عامر نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة.

كما تفقد رئيس الهيئة المزلقانات والبلوكات والمحطات على خط القاهرة الاسكندرية فى حدود منطقة غرب الدلتا للتأكد من التزام العاملين بتعليمات ولوائح التشغيل وإجراءات السلامة.

واثناء تفقد رئيس الهيئة مزلقان الشيخ الواقع بين محطة خورشيد وابيس وبلوك محطة كفر الدوار تأكد بنفسه من سلامة اجهزة الاتصال الموجودة بالمزلقان والبلوك وادوات الحماية اثناء الطوارئ وقام بمراجعة السركى الخاص بالخفراء للتأكد من اتباع التعليمات.

واثناء جولته بمحطة كفر الدوار مر على ارصفة المحطة وشبابيك التذاكر والعاملين للتأكد من حسن سير العمل والتزام العاملين فى المواقع المختلفة.