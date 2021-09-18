نقل وملاحة

رئيس السكك الحديدية: دفع تذكرة لكل من يتواجد داخل محطة القطار طبقا لقانون 1959 (فيديو)

تحديد سعر تذكرة الدخول ب 3 جنيهات
محمد مجدي 11:05 م, السبت, 18 سبتمبر 21 11:05 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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أكد المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، إن القانون الصادر سنة 1959 ينص على قيام من يدخل أي محطة قطار بدفع تذكرة حتى وإن لم يكن راكبا للقطار ، قائلا إن الهدف من هذا القانون تنظيم الحركة داخل المحطة وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمن وأمان راكب القطار .

وقال أبو المكارم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه تقرر تحصيل تذكرة ثمنها 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين .

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محطة-قطار-أبو-قير-باسكندرية.
محطة قطار أبو قير باسكندرية

و أضاف أبو المكارم أنه سيتم تحصيل ثمن التذكرة لغير المسافرين قبل دخول رصيف القطار في حال تواجد أشخاص يرغبون في إيصال ذويهم للمسافرين للقطارات .

و تابع أبو المكارم أنه تم عرض القانون على المهندس كامل الوزير وزير النقل ، وتم الموافقة على تنفيذ الأمر ، وهذا القرار يستهدف أيضا ضبط المزوغين من دفع تذكرة ركوب القطارات .

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و أكد أبو المكارم أنه تضيع على الدولة أموال كثيرة نتيجة التزويغ بنسبة بين 10 و 30 % من راكبي القطارات ، كما أن إيرادات السكك الحديدية من التذاكر ما بين 3 و4 مليار جنيه في السنة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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