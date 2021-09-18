رئيس السكك الحديدية: دفع تذكرة لكل من يتواجد داخل محطة القطار طبقا لقانون 1959 (فيديو)

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، إن القانون الصادر سنة 1959 ينص على قيام من يدخل أي محطة قطار بدفع تذكرة حتى وإن لم يكن راكبا للقطار ، قائلا إن الهدف من هذا القانون تنظيم الحركة داخل المحطة وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمن وأمان راكب القطار .

وقال أبو المكارم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه تقرر تحصيل تذكرة ثمنها 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين .

محطة قطار أبو قير باسكندرية

و أضاف أبو المكارم أنه سيتم تحصيل ثمن التذكرة لغير المسافرين قبل دخول رصيف القطار في حال تواجد أشخاص يرغبون في إيصال ذويهم للمسافرين للقطارات .

و تابع أبو المكارم أنه تم عرض القانون على المهندس كامل الوزير وزير النقل ، وتم الموافقة على تنفيذ الأمر ، وهذا القرار يستهدف أيضا ضبط المزوغين من دفع تذكرة ركوب القطارات .

و أكد أبو المكارم أنه تضيع على الدولة أموال كثيرة نتيجة التزويغ بنسبة بين 10 و 30 % من راكبي القطارات ، كما أن إيرادات السكك الحديدية من التذاكر ما بين 3 و4 مليار جنيه في السنة .