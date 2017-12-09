رئيس السكة الحديد يلتقى أطفال مستشفى 57357

المال - خاصالتقى المهندس سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقيادات الهيئة، اليوم السبت، بعدد من الأطفال بمستشفى 57357، خلال ورشة العمل التى تمت بمتحف السكة الحديد، وتم إعدادها بالتنسيق مع طلاب كلية التربية بجامعة حلوان وجمعية بيت الخير. وأوضح سالم أن ورشة العمل سادها ج

المال – خاص

التقى المهندس سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقيادات الهيئة، اليوم السبت، بعدد من الأطفال بمستشفى 57357، خلال ورشة العمل التى تمت بمتحف السكة الحديد، وتم إعدادها بالتنسيق مع طلاب كلية التربية بجامعة حلوان وجمعية بيت الخير.



وأوضح سالم أن ورشة العمل سادها جو من الحب والمرح بهدف الترفيه عن الأطفال المرضى، وقام الأطفال بعمل عدد من الأنشطة خلال ورشة العمل، منها أعمال الرسم والتلوين ومشاهدة مقتنيات المتحف.



وقام سالم وقيادات الهيئة فى نهاية الورشة بمصافحة الأطفال، وتقديم الهداية التذكارية لهم، وتمنوا لهم الشفاء العاجل.