رئيس السكة الحديد يتفقد ورش عربات الركاب

المال- خاصقام، مساء اليوم، المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمد عامر، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، بجولة تفقَّد فيها وِرش عَمرة وصيانة وإعادة تأهيل عربات الركاب بمنطقة كوم أبو راضي بالواسطى. وأثناء الجولة تفقَّد شوشة أقسام الوِرش المتخصصة في إعادة تأهيل

المال- خاص

قام، مساء اليوم، المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمد عامر، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، بجولة تفقَّد فيها وِرش عَمرة وصيانة وإعادة تأهيل عربات الركاب بمنطقة كوم أبو راضي بالواسطى.





وأثناء الجولة تفقَّد شوشة أقسام الوِرش المتخصصة في إعادة تأهيل وتطوير العربات المكيّفة والعادية غير المكيّفة، والتقى العاملين في الوردية المسائية بالورش وتناول مع العاملين وجبة الإفطار.

وصرح رئيس الهيئة بأن وِرش كوم أبو راضى تعتبر من الورش الرئيسية المتخصصة في عمرة وصيانة وإعادة تأهيل جميع أنواع عربات الركاب المكيفة وغير المكيفة، وتقوم الورش بعَمرة وصيانة وإعادة تأهيل ما يقرب من 120 عربة شهريًّا يتم تشغيلها على خطوط الهيئة بالوجهين البحرى والقبلى.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على ضرورة الاهتمام بالجودة النهائية، مؤكدًا أهمية الدور التي تقوم به الورش، وشكَر العاملين على ما لمَسه من مجهودات، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفع كفاءة التشغيل والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات.