رئيس السكة الحديد يتفقد إيرماس لصيانة الجرارات

مدحت إسماعيل قام اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بعد ظهر اليوم، بجولة مفاجئة تفقَّد فيها الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، المتخصصة في عَمرة وصيانة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية. وصرّح رئيس الهيئة بأن شركة إيرماس تحتوى على أكبر الوِرش الرئيسية المتخصصة في عَمرة

مدحت إسماعيل

قام اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بعد ظهر اليوم، بجولة مفاجئة تفقَّد فيها الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، المتخصصة في عَمرة وصيانة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية.





وصرّح رئيس الهيئة بأن شركة إيرماس تحتوى على أكبر الوِرش الرئيسية المتخصصة في عَمرة وصيانة وإعادة تأهيل جميع أنواع جرارات القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية بالهيئة، ويبلغ متوسط إنتاجها الشهرى حوالى 35 جرار عَمرة عمومية وعادية، ويعمل بالشركة حوالى 2000 عامل وفنى ومهندس.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية مراجعة أعمال الصيانة للجرارات والتأكد من معايير الجودة قبل الخروج من الوِرش وتشغيل “ورديات” إضافية؛ لزيادة الإنتاج، بما يساعد على زيادة نسبة الإتاحية اللازمة نظرًا لاحتياجات التشغيل بالهيئة.

يأتى ذلك ضمن الجولات المستمرة لمتابعة خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة في كل المجالات والتى تتضمن الوحدات المتحركة من جرارات وعربات والبنية الأساسية في تجديد وصيانة السكك ونظم الإشارات، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العنصر البشرى.