رئيس «السكة الحديد»: صرفنا 41 مليون دولار و225 مليون جنيه لتطوير معهد وردان

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إن وزارة النقل صرفت ما يقرب من 41 مليون دولار، إضافة إلى 225 مليون جنيه مصري لتطوير معهد وردان وتحويله لمعهد تكنولوجيا السكك الحديدية.

جاءت تصريحات رئس الهيئة خلال جولة قام بها لمعهد وردان اليوم، لافتا إلى أن اهتمام وزير النقل منذ قدومه للوزارة بتطوير محور العنصر البشري والذي ظهر جليًا في هيئة السكة الحديد.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنه من بين التطوير الكبير للعنصر البشري تطوير معهد وردان، مشيرًا إلى أن معهد ودران أنشئ منذ عام 1968 على مساحة 250 فدانا، ولكن تم إهماله وأغلق.