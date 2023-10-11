رئيس «السعودي الألماني»: أثق بمستقبل مصر.. ولا نلتفت لما يثار من تحديات اقتصادية أو مشكلة دولار

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارتهم محافظة الإسكندرية، اليوم؛ الفعالية التي أقيمت بمناسبة افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية.

وأعرب رئيس الوزراء، في كلمته، عن سعادته لافتتاح هذا الصرح الطبي الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى عالمي، متوجها بالشكر للمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية”، ولجميع الحضور من الوزراء والمسئولين.

وقال مدبولي أن ذلك الافتتاح يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات في القطاع الصحي الذي يُعد أحد القطاعات المُهمة للغاية، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

ونوه في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخارج من الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، قائلًا: “نشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي من كل الدول على الاستثمار في مصر”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الطبي في مصر قطاع كبير للغاية، حيث يبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 700 مستشفى فقط بخلاف المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وجميعها تؤدي دورا مهما.

وأضاف: نشجع إقامة المستشفيات التي تقدم خدمات طبية مُميزة، وعلى المستوى الشخصي سأكون في منتهى السعادة أن أرى تنفيذ مستشفيات بهذا المستوى في مختلف المحافظات، ومستعدون لتقديم كل صور الدعم لتنفيذ تلك المستشفيات في المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من جودة الخدمات التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني، وغيرها من المستشفيات الخاصة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، لأن في هذه الحالة ستتحمل الدولة التكلفة عن المواطن المصري بالكامل.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء شكره للقائمين على تنفيذ المستشفى ، وأكد استعداده تقديم كل أشكال الدعم لإقامة عشرات المستشفيات بنفس المعايير المنفذ بها هذا المستشفى فى كل المحافظات.

ألقي المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية”، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء في افتتاح هذا المستشفى، وعن امتنانه للدعم الذي لمسه من جميع الجهات المعنية، والذي ساهم في افتتاح المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، التي تمثل ثاني صرح طبي للمجموعة في مصر منذ افتتاح فرع القاهرة عام 2016.

وقال أن المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى في إنشاء “مدينة البترجي الطبية” التي تقع على مساحة 88 ألف م2، في منطقة برج العرب، ومخطط أن تكون بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، بل والدول المجاورة، مثل ليبيا.

وستضم المدينة مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بـ 110 ملايين دولار، وتتيح تشغيل نحو 1200 موظف.

وقال البترجي أنه يثق فى الإمكانات المصرية، وهذا الصرح الطبى الكبير خططه وبناه مصريون، ومن يعملون به مصريون من مختلف الكفاءات، سواء الأطباء، أو الممرضين والممرضات.

وتابع قائلا أنه يثق فى مستقبل هذا البلد، ولا يلتفت لما يثار من تحديات اقتصادية، أو مشكلة دولار، أو خلافه، ويوقن أن مصر ستكون من أفضل دول العالم فى تقديم الخدمات الطبية خلال السنوات المقبلة، ولذا سيزيد استثماراته فى مصر، وسيتوسع بها.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية” على أن الأطباء المصريين من أفضل الأطباء على مستوى العالم، ولذا يأتى للعلاج فى مستشفياته بمصر حاليا الكثير من المرضى من الدول العربية والأفريقية، بل والأوربية، وهذه الأعداد ستزيد تباعا، منوها إلى مستقبل السياحة العلاجية المتميز فى مصر، وما ستدره من عوائد اقتصادية.

وأشار الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا، في الاحتفالية إلى أن افتتاح المستشفى الجديد يعتبر نموذجا وقصة نجاح لجهود الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي، لافتا إلى أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات مستوى عالٍ لمواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة، معتبراً ذلك امتدادًا لنجاح المستشفى السعودي الألماني في القاهرة.

وأكد استمرار حرص مجموعة “السعودي الألماني” الصحية على أن يكون لها دورٌ فعال في الشراكة والتعاون مع الهيئات الصحية في مصر لدعم خطط التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية، لافتاً في هذا الصدد إلى مشاركة المستشفى خلال عام 2018، في تنفيذ حملة 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس “سي” وزيادة التوعية المجتمعية للجمهور وعمل مسح مجاني لسرطان الثدي ومرضى السكر بشكل دوري.

كما لفت الدكتور محمد حبلص إلى مشاركة المستشفى أيضًا في مبادرة علاج الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وانشقاق الحلق، مشيراً إلى أنه تم تقديم العلاج المجاني لأكثر من 100 طفل حتى الآن بهدف إعادة الابتسامة لوجوههم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع، إلى جانب قيام المستشفى بتدريب المُقيمين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذا الحصول على الاعتماد من الجمعية الدولية للجودة ISQUA، وهو ما جعل المستشفى السعودي الألماني في القاهرة أول مستشفى في مصر يحصل على اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف د. حبلص أن المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة حصل أيضاً على الاعتماد الأمريكي من الهيئة الدولية المشتركة، وشهادة اعتماد ISO 22000 في نظام إدارة وسلامة الغذاء، وعلى الاعتماد الكندي المستوى الماسي، مما جعلها المستشفى الوحيد في أفريقيا التي حازت على هذا الاعتماد، كما حصلت المستشفى على اعتماد تيموس الألماني في مجال السياحة العلاجية، لتكون أول مستشفى في أفريقيا يحصل على هذا الاعتماد، وانضم المستشفى كذلك لعضوية “مايو كلينك” للرعاية الصحية، وهو أفضل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون المستشفى الوحيد في أفريقيا والثالث في الشرق الأوسط الذى يحصل على هذه العضوية.

ولفت المدير الإقليمي لـ ” السعودي الألماني”، إلى أنه تم اعتماد المستشفى السعودي الألماني في القاهرة للمشاركة في برنامج الزمالة المصرية والبورد العربي، لتوفير التدريب العملي المتميز للأطباء، كما تمت الشراكة مع كليات الصيدلة لتدريب الصيادلة الجدد في مجالات الصيدلة السريرية وجودة وسلامة النظام الدوائي داخل المستشفيات، مع بناء شراكات مع 11 كلية تمريض في مصر للتدريب في جميع الأقسام الطبية بالمستشفى لحديثي التخرج.

مشيراً إلى أن “السعودي الألماني” بالقاهرة تمكن خلال جائحة كورونا من تحقيق أعلى نسب شفاء للحالات الأكثر تعقيدًا، منوها إلى أن كل هذه الانجازات تمت على أرض مصر وبكوادر مصرية.