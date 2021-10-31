رئيس «السعودية المصرية للتعمير»: سجلنا مبيعات بقيمة 5.7 مليار جنيه حتى الآن في 2021

6 مليارات جنيه قيمة وحدات لـ«بلوفير» العاصمة الإدارية وتسليمه بالكامل 2023

1.2 مليار جنيه مبيعات الحى اللاتينى بـ«العلمين الجديدة» خلال أول 10 أيام فقط

استطاعت شركة السعودية المصرية للتعمير تحقيق طفرات بيعية خلال هذا العام والأعوام السابقة، بعدما وصل إجمالى المبيعات فى 2021 حتى الآن إلى 5.7 مليار جنيه، وفى عام 2019 تجاوزت المبيعات 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو %575 عن العام السابق له، ونجحت فى زيادة حجم المبيعات خلال 2020 بنسبة %310 لتصل إلى 5.6 مليار جنيه.

أجرت «المال» حوارا مع المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، للحديث عن المشروعات المختلفة سواء المملوكة لها أو المسند تسويقها، بخلاف التعرف على الرؤية المستقبلية، وخطط التوسع، وتناول رؤيته للقطاع العقارى فى المرحلة القادمة.

وخلال الحوار تطرق الطاهر لاستعراض بيانات جميع المشروعات التى تنفذها الشركة فى منطقة القاهرة الكبرى أو المدن الجديدة بخلاف المحافظات، والعلمين الجديدة، كما حققت الشركة قفزات بيعية كبيرة بمشروعاتها المتميزة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية سواء بمشروع «الحى اللاتينى» بالعلمين الجديدة الذى تمكنت الشركة من تحقيق ما يقرب من 1.2 مليار جنيه مبيعات به فى 10 أيام الأولى فقط

ومشروع «صوارى» بغرب الإسكندرية حققت مبيعات به بلغت 6.5 مليار جنيه حتى الآن، إضافة لزيادة أخرى فى المبيعات خلال النصف الأول من 2021، حيث قفزت إجمالى المبيعات فى تلك الفترة إلى أكثر من 2.2 مليار بمعدل نمو بنسبة %236 مقارنة مع النصف الأول من 2020،

وإلى نص الحوار

«المال»: ما قيمة الاستثمارات الإجمالية للشركة فى السوق المصرية ونبذة تعريفية عن مختلف المشروعات؟

الطاهر: تعمل الشركة السعودية المصرية للتعمير فى السوق المصرية منذ 47 عاما، وهى نتاج شراكة ناجحة بين المملكة العربية السعودية ممثلة فى وزارة المالية السعودية والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، وخلال هذه المدة قدمت الشركة أكثر من 45 مشروعا تنقسم ما بين أبراج سكنية، وقرى سياحية، وأبراج فندقية، ومجتمعات عمرانية متكاملة وغيرها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ووصل رأس مال الشركة حاليا إلى 318 مليون دولار، وأصول قدرها 6.8 مليار جنيه، وننفذ فى الوقت الحالى مشروعات باستثمارات قيمتها 19 مليار جنيه، أما عن مشروعات الشركة فدعنى أعطيك نبذة سريعة عن أحدث مشروعاتنا.

المشروع الأول هو مشروع بلوفير من المشروعات الكبرى الذى تهتم به جدا الشركة السعودية المصرية للتعمير فهو يتميز بموقعه المتفرد فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة على محور محمد بن زايد، على مساحة 70 فدانًا، ويتم تنفيذة بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، يضم المشروع 200 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والعمارات بارتفاع أرضى و7 أدوار مكررة، وبمساحات تتراوح بين 70 و200 متر مربع، تقع جميعها وسط عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، من نادٍ اجتماعى، مساحات خضراء، مركز تجارى، إضافة إلى جميع الخدمات والمرافق يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بيعية، بينما تصل القيمة البيعية إلى 6 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل فى 2023، وقد نجحت الشركة فى بيع نسبه كبيرة من المرحلتين.

أما المشروع الثانى فهو الحى اللاتينى الذى أسندت هيئة المجتمعات العمرانية تسويقه لصالح الشركة، ويقع فى المنطقة الجنوبية فى العلمين الجديدة بالقرب من منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة، وقد حققت الشركة مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف تسليم المرحلة الأولى منه عام 2022، حيث حظى المشروع بإقبال كبير على الشراء؛ نظرًا لما يقدمه من خدمات ومرافق متكاملة تجعله نموذجًا متميزًا من المشروعات العقارية التى تطبق معايير الجيل الرابع من المدن الذكية ذات الملامح المستقبلية، والتى تؤهله لاستقبال حياة متكاملة طوال العام.

أما المشروع الثالث فهو أبراج هيلتون النيل من المشروعات الضخمة، وهو عبارة عن برجين يطلان على النيل مباشرة، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقع على مساحة بنائية تبلغ 45.5 ألف متر مربع بمنطقة المعادى، ويتكون البرج السكنى من 190 وحدة، فيما يتكون البرج الفندقى من 256 غرفة بجانب المطاعم والقاعات والصالات بتكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه فى الربع الأول من العام المقبل.

والمشروع الرابع، «جايد» وهو مجتمع سكنى متكامل متعدد الاستخدامات، يقع على مساحة 68 فدانا 286000 متر مربع، بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) بجوار مدينة الرحاب على طريق السويس، يتكون من 118 عمارة سكنية بإجمالى 1900 وحدة سكنية، تبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه، ويوفر جميع الخدمات اللازمة للحياة الهادئة الراقية مثل «مول وحضانة ونادى اجتماعى ومسجد ومناطق خضراء مجمعة»، وقد تم الانتهاء من %72 منه.

والخامس مشروع «صوارى» وهو أول وأكبر مجتمع عمرانى متكامل على أحدث طراز فى الإسكندرية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، يقع على مساحة 417 فدانًا، فى موقع استراتيجى بجوار كارفور سيتى سنتر الإسكندرية، حتى الآن تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من المشروع على مساحة 455 ألف متر مربع، وتضم عدد 64 عمارة سكنية و310 فيلا مختلفة الأنماط الإنشائية « فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس».

ويوفر المشروع جميع الاحتياجات والخدمات والمرافق منها مركز تجارى ونادى اجتماعى ومسجد ومستشفى، إلى جانب المساحات الخضراء، وحققت الشركة مبيعات بمشروعها تقدر بـ 6.5 مليار جنيه، كما أشير هنا إلى أن الأرقام البيعية فى زيادة مستمرة بفضل الخطط التسويقية التى تقدمها الشركة لعملائها.

و«سيكون ريزورت» هو المشروع السادس، وهو عبارة عن کومبوند سكنى سياحى على البحر مباشرة بمدينة دمياط الجديدة، ويضم فندقًا 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقام على مساحة ١٧.٧ فدان، ويتكون من 192 وحدة سكنية بأنواع مختلفة شققًا سكنية ـ شاليهات – فيلات منفصلة – تاون هاوس، كما يضم فندقًا مكون من 110 غرف بإدارة شركة هيلتون العالمية، بإجمالى الاستثمارات فى الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، وتصل إجمالى الاستثمارات فى الفندق 200 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى المشروع فى 2024، ويوفر جميع الخدمات والمرافق التى تضمن جميع عوامل الرفاهية والحياة الهادئة.

أما عن مشروع «درة أسيوط» وهو كومباوند سكنى على أحدث الطرز المعمارية بمدينة أسيوط الجديدة، يقع على مساحة 11.3 فدان، ويتكون من 460 شقة سكنية، ويشتمل على جميع الخدمات والمرافق التى تضمن جميع عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، (مساحات خضراء، محال تجارية، حضانة، وغيرها من الخدمات والمرافق)، يتم تنفيذه بإجمالى الاستثمارات به تصل إلى 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى فى 2023.

مشروع «زهرة أسيوط» وهو مجموعة من الأبراج السكنية المتميزة على نهر النيل مباشرة بمحافظة أسيوط، يقام على مساحة 5.71 فدان، ويتكون من 575 شقة سكنية، وتصل إجمالى استثماراته إلى 450 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهى فى 2024، ويضم كل الخدمات والمرافق ووسائل الترفيه (مساحات خضراء، محال تجارية، وغيرها من الخدمات والمرافق).

«المال»: ما مستهدفات الشركة للمبيعات خلال العام الجارى وما قيمة ما تم تحقيقه خلال أول 9 شهور؟

الطاهر: حققت الشركة السعودية المصرية للتعمير طفرات بيعية خلال هذا العام والأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال، وصل إجمالى المبيعات فى 2021 حتى الآن إلى 5.7 مليار جنيه، وفى عام 2019 تجاوزت المبيعات 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو %575 عن العام السابق له، ونجحت الشركة فى زيادة حجم المبيعات خلال 2020 بنسبة %310 لتصل إلى 5.6 مليار جنيه.

كما حققت الشركة قفزات بيعية كبيرة بمشروعاتها المتميزة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية سواء بمشروع «الحى اللاتينى» بالعلمين الجديدة الذى تمكنت الشركة من تحقيق ما يقرب من 1.2 مليار جنيه مبيعات به فى 10 أيام الأولى فقط، أو بمشروع «صوارى» بغرب الإسكندرية والذى حققت مبيعات به بلغت 6.5 مليار جنيه حتى الآن، إضافة لزيادة أخرى فى المبيعات خلال النصف الأول من 2021، حيث قفزت إجمالى المبيعات فى تلك الفترة إلى أكثر من 2.2 مليار بمعدل نمو بنسبة %236 مقارنة بالنصف الأول من 2020.

«المال»: ما قيمة الاستثمارات والإنشاءات التى تخطط الشركة لضخها العام الجاري؟

نحن ندرس دائما خطواتنا والفرص الاستثمارية المتاحة بأكبر قدر من الدراسات المتخصصة، ونعلن عنها بعد اكتمالها والبدء الفعلى فى الخطوات التنفيذية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة قريبًا فى تنفيذ مشروعها الجديد بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع معمارى كبير متعدد الاستخدامات ما بين إدارى وتجارى وطبى، يقام على مساحة بنائية تصل لأكثر من 160 ألف متر مربع، فى واحد من أكثر الأماكن الاستراتيجية تميزا حيث يتمتع بإطلالته على المحاور الرئيسية الثلاثة للقاهرة الجديدة، التسعين الشمالى والجنوبى، ومحور محمد نجيب بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ويضم المشروع عددا كبيرا من الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات والمراكز الطبية، إضافة إلى مناطق للترفيه وأخرى للمشاة، وجميع الخدمات والمرافق، وأماكن التجمعات؛ لتلبية جميع الاحتياجات، فضلًا عن فندق 5 نجوم، وسيتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية التى توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل للمشروع.

«المال»: هل تنوى الشركة الحصول على تمويلات بنكية جديدة وما آخر ما تم الحصول عليه من البنوك؟

الطاهر: أولا يجب التأكيد على مصادر تمويل أى مشروع عقارى هى التمويل الذاتى من رأس مال الشركة، والدفعات التى يسددها ملاك الوحدات، إضافة للتمويل البنكى، ويتم اللجوء للتمويل البنكى بناء على دراسات الجدوى التسويقية والمالية المعدة للمشروع بحيث يتم تغطية العجز التمويلى خلال فترة الإنشاءات عن طريق القروض البنكية بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية.

والشركة السعودية المصرية للتعمير تقوم بتمويل مشروعاتها بنظام التمويل المشترك (بنكى وذاتي) ونحن الآن فى مرحلة التفاوض مع عدة بنوك مصرية لتمويل بعض مشروعات الشركة.

«المال»: هل هناك أى تسليمات قريبة لوحدات بمشروعات الشركة؟

الطاهر: وضعت الشركة خطة تسليمات طموحة لمشروعاتها قبل نهاية العام الجارى، منها تسليم المرحلة الثانية من مشروع «جايد» بالقاهرة الجديدة بعدما نجحت فى تسليم أولى مراحله.

كما انتهت الشركة من تسليم أكثر من %20 من إجمالى وحدات مشروع «سيكون ريزورت» المنفذ على أراضى مدينة دمياط الجديدة، كما تستهدف تسليم الوحدات المتبقية من المشروع قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أيضا الانتهاء من مشروع أبراج هيلتون فى الربع الأول من 2022.

«المال»: هل تخطط الشركة للاستفادة من آليات تمويل متاحة بالسوق كالتوريق والتأجير التمويلى وغيرها؟

الطاهر: نحن منفتحون على جميع الخيارات طالما كانت تحقق مصلحة الشركة والعميل، ونحن نضع هذه المنهجيات كخيار مستقبلي

«المال»: ما رؤية الشركة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم السوق العقارية؟

الطاهر: نحن نُثمن جهود الدولة المصرية لضبط مناخ الاستثمار، وتوجهات الرئيس بإلزام المطورين بتنفيذ %30 من المشروع قبل عرضه للبيع، يهدف بشكل كبير إلى ضبط السوق العقارى والحفاظ على أموال المواطن أو المستثمر من أى خطر.

«المال»: ما رؤيتكم لمستقبل القطاع العقارى فى الفترة القادمة سواء من التنافسية أو ارتفاع الأسعار؟

الطاهر: شهدت السوق العقارية على مدار 2021 حالات متباينة لكنها بالتأكيد أفضل حالا من 2020، ونأمل أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة مزيدا من النمو.

أما توقعات الأسعار فهذا الأمر تحكمه مجموعة كبيرة جدا من العوامل المختلفة منها ما يتعلق بالوضع العام للسوق، والعرض والطلب والملاءة المالية للشركات والقدرة الشرائية للعملاء وأشياء كثيرة جدا لا يمكن توقعها، ومن ناحيتنا نحن ملتزمون ببنود التعاقد التى نبرمها مع عملائنا سواء فى الأسعار أو جداول التسليم أو أى شيء آخر منصوص عليه.

«المال»: هل تخطط الشركة للحصول على أراض جديدة مستقبلا وفى أى مناطق مثل العاصمة الجديدة؟

تدير الشركة السعودية المصرية للتعمير محفظة أراضى متنوعة تصل إلى 417 فدانا بأرقى المواقع الاستراتيجية فى مختلف المحافظات، وتنقسم مشروعاتها ما بين أبراج سكنية، وقرى سياحية، وأبراج فندقية، ومجتمعات عمرانية متكاملة.

ونحن ندرس كل الفرص الاستثمارية المتاحة بأكبر قدر من الدقة المبنية على مناهج علمية ودراسات سوقية متخصصة، ونعلن عنها بعد اكتمالها والبدء الفعلى فى الخطوات التنفيذية، وبالتأكيد نسعى إلى التوسع فى السوق المصرية وتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى جميع الأذواق والاحتياجات لمختلف الشرائح.

«المال»: هل تنوى الشركة طرح أسهمها فى البورصة لاحقاً؟

الطاهر: حتى الآن لم يطرح هذا الموضوع للنقاش، فالشركة مملوكة للحكومتين المصرية والسعودية والقرار يرجع فى النهاية للمساهمين.

«المال»: ما تفاصيل التوسعات الأخيرة للشركة فى منطقة مارينا العلمين الجديدة؟

الطاهر: تتعاون الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمرة الثالثة بعد مشروعى صوارى بالإسكندرية، والحى اللاتينى بمدينة العلمين، وهذه ثقة كبيرة نعتز بها، وشهادة بأننا قادرون على تنفيذ مهامنا بأعلى معايير الجودة، حيث يشمل التعاون فى هذا المشروع فى جزء منه تسويق مجموعة من وحدات الـ«Townhouse وTwin villas» الجاهزة للتسليم بنظام نصف تشطيب بأحدث مراحل مشروع مارينا العلمين بالساحل الشمالى، وقد نجحنا خلال أيام قليلة فى تحقيق قفزة كبيرة فى مبيعات هذه الوحدات بلغت 400 مليون جنيه، وقد شارف العدد القليل الباقى من الوحدات على النفاذ.

أما الجزء الثانى من التعاون سيكون فى صورة تقديم مجموعة من الاستشارات الخاصة المتعلقة بنوعية البناء الأكثر تفضيلا للعملاء، ونوعية الخدمات اللازم توافرها، وكل ما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء من الراغبين فى الشراء بهذه المنطقة.

«المال»: ما أبرز المطالب أو المقترحات الواجب تطبيقها لتنشيط ومساندة شركات التطوير العقاري؟

الطاهر: لا أستطيع أن أقول لك مطالب أو مقترحات يجب تطبيقها لتطوير أو تنشيط شركات التطوير العقارى فهذا أمر يختلف من شركة إلى أخرى حسب احتياجاتها والأهداف التى تسعى إلى تحقيقها.