رياضة

رئيس الزمالك يكشف عن 6 طلبات خلال اجتماعه بمسؤولي الأندية

حدد 6 طلبات خلال اجتماعه بعدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري
إسلام مصطفى 6:52 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 6:52 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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كشف رئيس نادي الزمالك عن 6 طلبات خلال اجتماعه مع بعض ممثلي الأندية المصرية من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة داخل القلعة البيضاء.

وحدد 6 طلبات خلال اجتماعه بعدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري.

وجاءت مطالب رئيس الزمالك كالتالي:

  • إقامة جمعية عمومية غير عادية طبقًا لجدول الأعمال الآتي بمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم التي سيتم إعدادها من الجمعية العمومية.
  • تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع التفويضات من كل الأندية لبدأ تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح.
  • تعديل لائحة الاتحاد والمسابقات وكل اللوائح الخاصة داخل لجان اتحاد الكرة.
  • إبطال قرارات اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد بشأن نظام مسابقة كأس مصر 2019-2020 والقسم الثاني والثالث وما طرأ من قرارات تخالف لائحة النظام الأساسي.
  • إبطال قرار اللجنة بشأن أي قرار للجنة المسابقات ولجنة الانضباط والأخلاق على مجالس إدارات الأندية وما ترتب عليها من قرارات.
  • تحديد موعد 14 يناير بحد أقصى لجمع التفويضات من كل أندية الأقسام المختلفة واخطار مسئولي الأندية التي لم تحضر جلسة اليوم.
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بقلم إسلام مصطفى

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