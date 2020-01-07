رئيس الزمالك يكشف عن 6 طلبات خلال اجتماعه بمسؤولي الأندية

كشف رئيس نادي الزمالك عن 6 طلبات خلال اجتماعه مع بعض ممثلي الأندية المصرية من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة داخل القلعة البيضاء.
وحدد 6 طلبات خلال اجتماعه بعدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري.
وجاءت مطالب رئيس الزمالك كالتالي:
- إقامة جمعية عمومية غير عادية طبقًا لجدول الأعمال الآتي بمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم التي سيتم إعدادها من الجمعية العمومية.
- تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع التفويضات من كل الأندية لبدأ تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح.
- تعديل لائحة الاتحاد والمسابقات وكل اللوائح الخاصة داخل لجان اتحاد الكرة.
- إبطال قرارات اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد بشأن نظام مسابقة كأس مصر 2019-2020 والقسم الثاني والثالث وما طرأ من قرارات تخالف لائحة النظام الأساسي.
- إبطال قرار اللجنة بشأن أي قرار للجنة المسابقات ولجنة الانضباط والأخلاق على مجالس إدارات الأندية وما ترتب عليها من قرارات.
- تحديد موعد 14 يناير بحد أقصى لجمع التفويضات من كل أندية الأقسام المختلفة واخطار مسئولي الأندية التي لم تحضر جلسة اليوم.