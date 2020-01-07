رئيس الزمالك يكشف عن 6 طلبات خلال اجتماعه بمسؤولي الأندية

حدد 6 طلبات خلال اجتماعه بعدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري

كشف رئيس نادي الزمالك عن 6 طلبات خلال اجتماعه مع بعض ممثلي الأندية المصرية من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة داخل القلعة البيضاء.

وحدد 6 طلبات خلال اجتماعه بعدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري.

وجاءت مطالب رئيس الزمالك كالتالي:

إقامة جمعية عمومية غير عادية طبقًا لجدول الأعمال الآتي بمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم التي سيتم إعدادها من الجمعية العمومية.

تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع التفويضات من كل الأندية لبدأ تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح.

تعديل لائحة الاتحاد والمسابقات وكل اللوائح الخاصة داخل لجان اتحاد الكرة.

إبطال قرارات اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد بشأن نظام مسابقة كأس مصر 2019-2020 والقسم الثاني والثالث وما طرأ من قرارات تخالف لائحة النظام الأساسي.

إبطال قرار اللجنة بشأن أي قرار للجنة المسابقات ولجنة الانضباط والأخلاق على مجالس إدارات الأندية وما ترتب عليها من قرارات.